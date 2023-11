Seesterne: Wie sich der Körperplan anders entwickelte, als wir dachten

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Körper eines Seesterns, auch Seestern genannt, möglicherweise eher einem Kopf ähnelt, als dass er unterschiedliche Körperteile wie einen Rumpf oder einen Schwanz aufweist. Der einzigartige fünfzählige symmetrische Körperbauplan der Stachelhäuter, zu denen Seesterne, Seeigel und Sanddollars gehören, gab Wissenschaftlern lange Zeit Rätsel auf. Im Gegensatz zu ihren bilateralen Vorfahren, die eine gespiegelte linke und rechte Seite hatten, sind die Körperteile der Stachelhäuter in fünf gleiche Abschnitte unterteilt.

Wissenschaftler der University of Southampton und der Stanford University führten eine Studie durch, in der sie die biologischen Daten eines Seesterns mit anderen Tieren aus der Deuterostom-Gruppe verglichen, zu der Stachelhäuter und bilaterale Tiere gehören. Sie entdeckten, dass Gene, die mit der Kopfentwicklung in Zusammenhang stehen, in allen jungen Seesternen exprimiert wurden, während Gene, die für die Rumpf- und Schwanzabschnitte kodieren, größtenteils fehlten.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Seesterne und andere Stachelhäuter möglicherweise ihren charakteristischen Körperbauplan entwickelt haben, indem sie die Rumpfregion ihrer bilateralen Vorfahren verloren haben. Dies hätte es ihnen ermöglicht, sich anders zu bewegen und zu ernähren als bilateral symmetrische Tiere. Die Forschung stellt bisherige Annahmen über die Evolution der Stachelhäuter in Frage und verdeutlicht die Komplexität ihres Körperbauplans.

Dr. Jeff Thompson, Co-Autor der Studie, bemerkt: „Unsere Forschung zeigt uns, dass sich der Körperbauplan der Stachelhäuter auf komplexere Weise entwickelt hat als bisher angenommen, und dass es noch viel über diese faszinierenden Kreaturen zu lernen gibt.“ Dieses neue Verständnis der Stachelhäuter wirft Licht auf ihre Evolutionsgeschichte und wirft weitere Fragen zu den vielfältigen Anpassungen von Organismen auf.

Häufig gestellte Fragen:

Was sind Stachelhäuter?

Stachelhäuter sind eine Tiergruppe, zu der Seesterne (Seesterne), Seeigel und Sanddollars gehören. Sie haben einen einzigartigen fünffach symmetrischen Körperplan. Wie unterscheiden sich Stachelhäuter von ihren bilateralen Vorfahren?

Im Gegensatz zu bilateralen Tieren fehlt den Stachelhäutern eine gespiegelte linke und rechte Seite. Ihre Körperteile sind in fünf gleich große Abschnitte unterteilt. Was hat die Studie über Seesterne ergeben?

Die Studie zeigte, dass Seesterne möglicherweise eher einem Kopf ähneln als dass sie unterschiedliche Körperteile wie einen Rumpf oder einen Schwanz haben. Wie haben Stachelhäuter ihren Körperbauplan entwickelt?

Die Forschung legt nahe, dass Stachelhäuter ihren Körperbauplan weiterentwickelt haben, indem sie die Rumpfregion ihrer bilateralen Vorfahren verloren haben. Welche Implikationen hat diese Forschung?

Die Ergebnisse stellen frühere Annahmen über die Evolution der Stachelhäuter in Frage und verdeutlichen die Komplexität ihres Körperbauplans.