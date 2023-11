Die faszinierende Entwicklung von Seesternen und Stachelhäutern

Seesterne sind rätselhafte Lebewesen, die Wissenschaftlern aufgrund ihres einzigartigen Körperbaus schon lange Rätsel aufgeben. Während es den Anschein hat, als hätten Seesterne mehrere Gliedmaßen, haben neuere Forschungen gezeigt, dass Seesterne tatsächlich körperlosen Köpfen ähneln. Diese Entdeckung hat Licht auf die komplexe Entwicklung der Stachelhäuter geworfen, einer Tiergruppe, zu der Seesterne, Seeigel und andere gehören.

Seit Jahren rätseln Wissenschaftler darüber, wie sich Stachelhäuter, die einen fünfzähligen Körperbauplan haben, aus Vorfahren mit nur zweizähliger Symmetrie entwickelt haben. Diese zweizählige Symmetrie kommt bei Insekten, Weichtieren und Wirbeltieren häufig vor. Dr. Jeff Thompson von der University of Southampton beschreibt dies als ein Rätsel und erklärt, es sei unklar, in welcher Beziehung die Körperbaupläne von Stachelhäutern zu denen anderer Organismen stünden.

Forscher machten eine bahnbrechende Entdeckung, indem sie die Gene untersuchten, die in den äußersten Schichten erwachsener Seesterne aktiviert sind. Sie entdeckten, dass die Gene in diesen Schichten denen entsprachen, die in den Köpfen von Eichelwürmern (die eng mit den Stachelhäutern verwandt sind) und Wirbeltieren aktiviert wurden. Darüber hinaus ähnelten verschiedene Teile der „Arme“ des Seesterns unterschiedlichen Teilen des Kopfes, was darauf hindeutet, dass die Arme des Seesterns eher Verlängerungen des Kopfes sind.

Im Wesentlichen handelt es sich bei Seesternen meist um kopfähnliche Tiere mit fünf Vorsprüngen, darunter einem nach unten gerichteten Mund und einem nach oben gerichteten Anus. Obwohl der Stamm im Larvenstadium vorhanden ist, scheint er bei erwachsenen Seesternen zu fehlen. Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Anatomie von Seesternen in Frage.

Die Forschung liefert nicht nur Einblicke in Seesterne, sondern bietet auch einen Einblick in die bemerkenswerte Entwicklung der Stachelhäuter. Es wirft Fragen über die Existenz von Tieren mit Zwischenkörperformen im Fossilienbestand auf. Wissenschaftler prüfen nun die Möglichkeit, Beweise zu finden, die die Lücke zwischen bilateralen Vorfahren und modernen Stachelhäutern schließen könnten.

Das Verständnis der Entwicklung der Stachelhäuter und ihrer ungewöhnlichen Körperbaupläne hat umfassendere Auswirkungen. Es ermöglicht eine bessere Interpretation früher Fossilien von Stachelhäutern und liefert ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen den Gehirnregionen von Menschen und Stachelhäutern.

FAQ

F: Was sind Stachelhäuter?

Stachelhäuter sind eine Gruppe von Meerestieren, zu denen Seesterne, Seeigel und Sanddollars gehören. Sie haben eine einzigartige fünfzählige Symmetrie und eine Vielzahl unterschiedlicher Körperformen und -größen.

F: Wie unterscheiden sich Seesterne von unseren eigenen Gliedmaßen?

Seesternarme ähneln nicht den menschlichen Armen. Stattdessen handelt es sich um Verlängerungen des Kopfes des Seesterns, wobei unterschiedliche Teile der Arme den unterschiedlichen Teilen des Kopfes entsprechen.

F: Welche Bedeutung hat diese Forschung?

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Evolution der Stachelhäuter und stellt frühere Annahmen über die Anatomie von Seesternen in Frage. Es ermöglicht auch ein besseres Verständnis früher Fossilien von Stachelhäutern und den Vergleich zwischen Gehirnregionen von Menschen und Stachelhäutern.

F: Sind diese Erkenntnisse auf andere Stachelhäuter anwendbar?

Während sich die Studie auf Seesterne konzentrierte, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Ergebnisse nicht auch auf andere Stachelhäuter anwendbar wären. Die Ergebnisse deuten auf eine radikale Transformation des angestammten bilateralen Körperbauplans bei Stachelhäutern insgesamt hin.