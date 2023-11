Neue Entdeckung enthüllt Seesterne als bewegliche Köpfe ohne echte Körper

By

Seesterne, diese sternförmigen Stachelhäuter, die zur Klasse der Asteroidea gehören, hatten schon immer etwas Geheimnisvolles um sich. Manche finden sie entzückende Meeresgeschöpfe, während andere von ihrem Aussehen etwas verunsichert sind. Eine aktuelle Studie hat jedoch eine verblüffende Erkenntnis ans Licht gebracht: Seesterne sind im Wesentlichen ein einziger großer Kopf ohne richtige Körperstruktur.

Im Gegensatz zu dem, was wir bisher über Seesterne wussten, hat diese neue Studie von Biologen der Stanford University ergeben, dass ihr gesamter Körper nur ein beweglicher Kopf ist. Laurent Formery, der Hauptautor der Studie, beschreibt es als „seltsam“ und weist darauf hin, dass die Entwicklung dieser faszinierenden Kreaturen noch komplexer ist als bisher angenommen.

Die Studie mit dem Titel „Molekularer Nachweis der anteroposterioren Musterung bei erwachsenen Stachelhäutern“ bietet weitere Einblicke in die einzigartige Natur von Seesternen. Mithilfe genetischer und molekularer Werkzeuge erstellten die Forscher einen 3D-Atlas der Genexpression, um die Körperregionen von Seesternen zu kartieren.

Eine der faszinierendsten Erkenntnisse ist, dass die kopfähnlichen Regionen eines Seesterns nicht auf einen bestimmten Bereich konzentriert sind. Stattdessen sind sie über den ganzen Körper verteilt, einige in der Mitte und andere in der Mitte jedes Gliedes. Diese einzigartige Anordnung hat Wissenschaftler jahrhundertelang verwirrt, und die Frage, wie Seesterne von einem bilateralen Körperbauplan zu einem pentaradialen Körperbauplan übergehen, blieb unbeantwortet.

Auch wenn Seesterne in der Familie der Stachelhäuter – zu denen Seeigel, Sanddollar und Seegurken gehören – nicht die einzigen sind, faszinieren ihre besonderen Eigenschaften die Forscher weiterhin. Die Studie bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung dieser ungewöhnlichen Kreaturen und stellt lang gehegte Annahmen über den Körperbau von Tieren in Frage.

Je tiefer wir unser Verständnis über Seesterne vertiefen, desto mehr Geheimnisse werden gelüftet. Die komplexe Natur ihrer Entwicklung und die faszinierende Konfiguration ihrer „Kopf“-Regionen verdeutlichen nur das Ausmaß der Wunder, die unter der Oberfläche unserer Ozeane liegen.

FAQ:

F: Gelten Seesterne als gruselig oder süß?

Manche Menschen finden Seesterne süß, andere halten sie für gruselige Meeresbewohner.

F: Haben Seesterne Gehirne oder Blut?

Seesterne besitzen weder Gehirn noch Blut.

F: Können Seesterne ihre Arme regenerieren?

Ja, Seesterne haben die einzigartige Fähigkeit, ihre Arme nachwachsen zu lassen, wenn sie beschädigt oder abgetrennt werden.

F: Haben Seesterne Augen?

Ja, Seesterne haben Augen, mit denen sie Licht und Dunkelheit wahrnehmen können, aber ihr Sehvermögen ist eingeschränkt.

F: Wie lautet der Titel der Originalstudie?

Die ursprüngliche Studie trägt den Titel „Molekulare Beweise für die anteroposteriore Musterung bei erwachsenen Stachelhäutern“.

F: Gibt es andere Lebewesen, die Seesternen ähneln?

Ja, zu den weiteren Mitgliedern der Familie der Stachelhäuter gehören Seeigel, Sanddollars und Seegurken.