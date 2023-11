Bahnbrechende Forschung liefert Einblicke in Stärkekörnchen in Triticeae-Pflanzen

Neuere Forschungen haben Aufschluss über die Entwicklung von Stärkekörnern in Samen von Triticeae-Pflanzen wie Weizen, Gerste und Roggen gegeben. Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen und die menschliche Gesundheit.

Stärke ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung und kommt in Weizen, Mais, Reis und Kartoffeln vor. Es liefert Energie und wird häufig in Branchen wie Brauerei, Backwaren, Papierherstellung, Textilien und Baumaterialien eingesetzt.

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass Weizenstärke zusammen mit anderen Triticeae-Pflanzen zwei verschiedene Arten von Körnchen aufweist: große Körnchen vom A-Typ und kleinere Körnchen vom B-Typ. Das Verhältnis dieser Körnchen kann sich auf die Qualität von Lebensmitteln auf Weizenbasis wie Brot und Nudeln auswirken. Allerdings steht die Fertigungsindustrie vor Herausforderungen, da beim Mahlprozess viele kleinere B-Typ-Granulatkörner verloren gehen. Darüber hinaus kann ein Überschuss an B-Typ-Stärkekörnchen in Gerste zu einer trüben Erscheinung im Bier führen.

Dank einer kürzlich in The Plant Cell veröffentlichten Studie von Dr. David Seung und seinem Team am John Innes Centre ist ein Durchbruch in der Stärkekörnchenforschung gelungen. Sie nutzten genomische und experimentelle Techniken, um herauszufinden, dass Granula vom A- und B-Typ durch unterschiedliche Mechanismen gebildet werden. Durch die Identifizierung eines Enzyms, das an der Initiierung von B-Typ-Granulat beteiligt ist, und die Anwendung konventioneller Pflanzenzüchtungsmethoden zur Entfernung dieses Proteins konnten sie erfolgreich Weizen mit reduzierten oder keinen B-Granulat-Körnern produzieren, ohne die Pflanzenentwicklung oder den Gesamtstärkegehalt zu beeinträchtigen.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für vielfältige Variationen von Stärke, die auf bestimmte Lebensmittel- und Industrieanwendungen zugeschnitten sind. Dr. Nitin Uttam Kamble, der Erstautor der Studie, betont die Bedeutung dieser Erkenntnis: Jahrzehntelange Forschung hat es nicht geschafft, die Rolle des Enzyms PHS1 in Pflanzen vollständig zu verstehen, und nun wurde seine Bedeutung für die Bildung von B-Typ-Granulat enthüllt .

Dr. Seung weist auf das Interesse hin, das diese Entdeckung in Branchen hervorrufen könnte, die Konsistenz und Einheitlichkeit bevorzugen. Durch die Möglichkeit, die Anzahl der B-Typ-Granulatkörner mithilfe von Züchtungstechniken zu verringern, sind die potenziellen Vorteile für diese Branchen beträchtlich. Dieser Durchbruch, kombiniert mit früheren Forschungen zu A-Typ-Granulat, hat zur Entwicklung einer Reihe neuartiger Weizenstärken geführt, die unterschiedliche Granulatmorphologie, physikalische Eigenschaften und chemische Eigenschaften aufweisen.

Kooperationen mit Unternehmen werden nun gefördert, um die Anwendungen dieser Stärken beim Mahlen, Brotbacken und der Teigwarenproduktion zu erkunden. Indem wir verstehen, wie Stärkekörner unterschiedlich gebildet werden, können wir auch den Einfluss der Körnchengröße auf die Verdaulichkeit der Stärke, die Kochqualität, den Nährwert und die menschliche Gesundheit untersuchen.

Die Ergebnisse dieser Forschung haben vielversprechende Auswirkungen nicht nur auf industrielle Zwecke, sondern auch auf die Verbesserung unseres Verständnisses der Rolle von Stärke in unserer Ernährung und ihrer möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

