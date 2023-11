Erkundung der zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“: Eine fesselnde Reise ins Unbekannte

„Star Trek: Strange New Worlds“ Staffel 2 hat die Welt im Sturm erobert und treue Fans mit seinen genreübergreifenden Science-Fiction-Freuden in seinen Bann gezogen. Diese zweite Staffel, die im August zu Ende ging, lässt Trekkies gespannt auf die kommende dritte Staffel warten. Und jetzt können Fans mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ auf DVD noch tiefer in die Serie eintauchen , Blu-ray und 3K UHD.

Die neue Heimveröffentlichung, die ab dem 5. Dezember bei Paramount Home Video erhältlich ist, bietet den Fans ein fesselndes Erlebnis, komplett mit einer Galaxie von Extras, die sowohl die Wertschätzung als auch das Wissen über die Produktion der Show steigern. Zu den Kollektionen gehören ein limitiertes „Subspace Rhapsody“-Miniposter und anpassbare Charaktermagnete, die eine ganz besondere Ergänzung für die Sammlung jedes Fans darstellen.

Was diese Veröffentlichung wirklich auszeichnet, sind die mehr als zwei Stunden enthaltenen Sonderfunktionen. Fans können in Featurettes hinter die Kulissen blicken und Einblick in die kreativen Prozesse gewinnen, die diese sensationelle Science-Fiction-Serie zum Leben erweckt haben. Darüber hinaus enthält die Veröffentlichung nie zuvor gesehene gelöschte, erweiterte und alternative Szenen, die eine neue Perspektive auf beliebte Momente der Serie bieten.

Die Besetzung der zweiten Staffel von „Strange New Worlds“ ist ein beeindruckendes Ensemble, angeführt von Anson Mount als Captain Christopher Pike, Ethan Peck als Spock und Rebecca Romijn als Una Chin-Riley. In dieser Staffel werden auch neue Gesichter vorgestellt, darunter Celia Rose Gooding als Nyota Uhura, Jess Bush als Krankenschwester Christine Chapel und die Oscar-Nominierte Carol Kane als Pelia. Ihre Darbietungen verleihen den beliebten Charakteren Tiefe und Authentizität und lassen die Zuschauer noch tiefer in das fesselnde Universum von „Star Trek“ eintauchen.

Während wir gespannt auf die mit Gorn gefüllte dritte Staffel warten, bietet die Veröffentlichung der zweiten Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ auf DVD, Blu-ray und 3K UHD den Fans die Möglichkeit, die Serie noch einmal in ihrer ganzen Pracht zu erleben und zu erkunden. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und begeben Sie sich auf eine fesselnde Reise ins Unbekannte.

