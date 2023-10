Neues Bild des Hubble-Weltraumteleskops zeigt eine schlangenartige Galaxie

Ein faszinierendes neues Bild, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop, zeigt eine ferne schlangenartige Galaxie, geschmückt mit wirbelnden Armen, die sowohl alte als auch neue Sterne enthalten. Diese als NGC 1087 bekannte Galaxie befindet sich im Sternbild Cetus. Das Licht von NGC 1087 begann seine Reise zur Erde vor etwa 80 Millionen Jahren, eine Zeit lange vor dem Aussterben der Dinosaurier.

Das Bild von NGC 1087, das während der Hubble Galaxy Week der NASA veröffentlicht wurde, zeigt die einzigartigen Merkmale der Galaxie. Die roten Ranken weisen auf das Vorhandensein von kaltem molekularem Gas hin, das als Hauptbaustein für die Entstehung und das Wachstum neuer Sterne dient. Im Gegensatz dazu weisen die blauen Regionen auf die Existenz heißer Sterne hin, die in der Vergangenheit entstanden sind. Astronomen glauben, dass einige dieser heißen Sterne zu einer seltenen Klasse der sogenannten Wolf-Rayet-Sterne gehören, die äußerst instabil sind.

Obwohl NGC 1087 mit einer Reihe auffälliger Details aufwartet, ist sein bemerkenswertestes Merkmal ein strahlend weißer Sternenbalken in der Mitte. Dieser Balken ist mit Gasspuren durchzogen und weist Anzeichen der Sternentstehung auf, was ihn zu einem faszinierenden Untersuchungsgegenstand für Astronomen macht. Der zentrale Balken in NGC 1087 ähnelt dem in unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, ist jedoch kleiner.

Die Beobachtung von Galaxien wie NGC 1087 ist von unschätzbarem Wert, da sie Einblicke in die Größe und Form des zentralen Balkens in der Milchstraße bieten. Aufgrund unserer Lage innerhalb der Milchstraße ist es schwierig, die Eigenschaften unseres eigenen zentralen Balkens genau abzuschätzen, was Galaxien wie NGC 1087 zu wichtigen Beobachtungszielen macht.

NGC 1087 ist sowohl von der nördlichen als auch von der südlichen Hemisphäre aus zu sehen, da es sich knapp südlich des Himmelsäquators befindet. Wissenschaftler nutzen unter anderem das 1990 gestartete Hubble-Weltraumteleskop, um Erkenntnisse über das Verhalten von Gastaschen nach der Sternentstehung in ihnen zu gewinnen.

Quellen:

– Bildquelle: Hubble-Weltraumteleskop

– Hubble-Weltraumteleskop: Bilder, Fakten und Geschichte