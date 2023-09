Den Kindern Kenias das Wunder des Kosmos näher bringen

By

Die kenianische Astronomin Susan Murabana hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in ländlichen Gemeinden zu zeigen, dass Wissenschaft für alle da ist. Zusammen mit ihrem Mann, dem Fotografen Daniel Chu Owen, reist Murabana mit einem Teleskop und einem aufblasbaren Planetarium in diese Gemeinden und bringt bis zu 300 Kindern etwas über die Sterne und Planeten bei. Diese Initiative wird durch Reiseerlöse finanziert, die das Travelling Telescope unterstützen, ein von Murabana gegründetes soziales Unternehmen, um junge Menschen über Astronomie und Wissenschaft aufzuklären und zu inspirieren.

Der fehlende Zugang zu Teleskopen und Planetarien ist für viele Kinder in Kenia eine Herausforderung. Murabana hofft, dass diese Erfahrungen ihren Horizont erweitern und ihr Weltbild erweitern. Indem sie Kinder an die Wunder des Kosmos heranführt, möchte sie ihre Neugier auf die Welt und die Möglichkeiten, die sich außerhalb Kenias bieten, wecken und wecken.

Quelle: The Guardian

Bekämpfung der Müttersterblichkeit durch Geburtshilfe

Die Huston-Tillotson University, eine traditionell schwarze Universität in Austin, Texas, hat das Boldly BLUE-Programm ins Leben gerufen, um die hohe Müttersterblichkeitsrate im Bundesstaat, insbesondere bei schwarzen Frauen, zu bekämpfen. Ziel der Initiative ist es, Doulas, Hebammen und Stillberaterinnen darin zu schulen, den Geburtsprozess maßgeblich zu unterstützen.

Durch die Erhöhung der Vielfalt und Verfügbarkeit von Geburtsexperten in Zentral-Texas hofft die Universität, den Zugang zu kulturell abgestimmter und kontinuierlicher Betreuung für Gebärende zu verbessern. Das Programm konzentriert sich zunächst auf die Ausbildung von Doulas und soll im folgenden Jahr auf Stillberaterinnen und Hebammen ausgeweitet werden. Die kostenlose Bereitstellung dieser Dienste wird dazu beitragen, dass mehr Menschen Zugang zu der Unterstützung erhalten, die sie während der Schwangerschaft und Geburt benötigen.

Quelle: KUT

Umwandlung leerer Batterien in nachhaltige Ressourcen

Das Recycling leerer Batterien könnte der Schlüssel zu einer nachhaltigen Batterieproduktion für den Übergang zu sauberer Energie sein. Die Vorschriften in Europa drängen auf ein verstärktes Batterierecycling, was die Umweltauswirkungen der Batterieherstellung verringern kann, indem der Bedarf an umfangreichem Abbau und Abfall minimiert wird.

Bisher war das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien begrenzt und eine Herausforderung. Die neuen Vorschriften in Europa schreiben jedoch die Sammlung und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen, E-Bikes und Energiespeichersystemen vor. Zu den Regeln gehören auch strenge Ziele für die Metallrückgewinnung. Diese Vorschriften werden als Schritt zur Schaffung eines geschlossenen Kreislaufs kritischer Materialien angesehen.

Durch das Recycling von Metallen wie Lithium, Kobalt und Nickel aus leeren Batterien kann die Produktion neuer Batterien nachhaltiger und umweltfreundlicher werden.

Quelle: Grist