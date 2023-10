Astronomie-Update: Partielle Sonnenfinsternis im Oktober

Der Oktober bringt spannende Veranstaltungen für Sterngucker jeden Alters. Der Höhepunkt dieses Monats ist neben Planetenbeobachtungen und zwei Meteoritenschauern die partielle Sonnenfinsternis. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig verdeckt, kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis, bei der der Mond nur einen Teil der Sonne verdeckt.

Am 14. Oktober um 1 Uhr haben die Bewohner von Guelph die Gelegenheit, Zeuge dieses himmlischen Phänomens zu werden. Der Mond beginnt gegen Mittag, sich vor die Sonne zu bewegen und blockiert nach und nach bis zu 30 % der Sonne, während er gegen 1:2 Uhr seinen Höhepunkt erreicht. Um 30:8 Uhr ist das Sonnenlicht vollständig wiederhergestellt. Diese partielle Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis und dient als Vorläufer einer fast totalen Sonnenfinsternis am 99.4. April im nächsten Jahr, die in Guelph eine Abdeckung von XNUMX % aufweisen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beobachtung einer Sonnenfinsternis ohne geeignete Sicherheitsausrüstung gefährlich sein kann. Um eine sichere Sicht zu gewährleisten, ist die Verwendung geeigneter Schutzausrüstung von entscheidender Bedeutung. Weitere Informationen zur sicheren Beobachtung einer Sonnenfinsternis finden Sie bei zuverlässigen Quellen wie der NASA.

Während Guelph nicht die Gelegenheit haben wird, den gesamten „Feuerring“-Effekt der ringförmigen Sonnenfinsternis zu erleben, der in anderen Teilen Nord- und Südamerikas sichtbar sein wird, ist die partielle Sonnenfinsternis dennoch ein faszinierendes astronomisches Ereignis, das es wert ist, erlebt zu werden. Markieren Sie also Ihren Kalender, versammeln Sie Ihre Freunde und Familie und bereiten Sie sich darauf vor, am 14. Oktober in den Himmel zu blicken.

Die Sternenbeobachtung ermöglicht es uns nicht nur, die Wunder des Weltraums, der Planeten und Sterne zu schätzen, sondern bietet auch die Möglichkeit, mit anderen neugierigen Köpfen in Kontakt zu treten. Vergessen Sie nicht, sich das Video „October Star Gazing Guide“ auf dem YouTube-Kanal von Guelph Physics anzusehen, um weitere Einblicke in die astronomischen Ereignisse dieses Monats zu erhalten.

