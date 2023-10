Enthüllung der Feinheiten des zellulären Proteinabbaus: Ein Tor zu neuartigen Therapeutika

Wissenschaftler der Stanford University haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet des zellulären Proteinabbaus gemacht und damit Licht auf einen Prozess geworfen, der lange Zeit einem detaillierten Verständnis entzogen war. Dieses neu gewonnene Wissen birgt ein enormes Potenzial für die Entwicklung von Therapeutika gegen altersbedingte Störungen, Autoimmunerkrankungen, behandlungsresistente Krebsarten und lysosomale Speicherstörungen.

Proteine, die Arbeitspferde der Zellfunktion, spielen im menschlichen Körper sowohl eine nützliche als auch eine destruktive Rolle. Während sie an der Verdauung und Muskelreparatur beteiligt sind, können sie auch zum Wachstum von Tumoren, der Alzheimer-Krankheit und Herzkomplikationen beitragen. Traditionell wurden Medikamente entwickelt, um Proteine ​​zu hemmen, indem sie deren aktive Zentren blockieren. Dieser Ansatz ist jedoch auf Proteine ​​beschränkt, die mit Zellen interagieren. Es entstand eine fortschrittlichere Technik namens Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs), die den Abbau problematischer intrazellulärer Proteine ​​in Lysosomen, den Protein-„Holzhackern“ der Zelle, ermöglicht.

PROTACs zielen jedoch nur auf Proteine ​​ab, die sich bereits in der Zelle befinden, und lassen einen erheblichen Teil potenzieller therapeutischer Ziele aus. Kürzlich haben Forscher in Stanford Lysosome Targeting Chimeras (LYTACs) eingeführt, um dieser Einschränkung zu begegnen und die Identifizierung und Markierung extrazellulärer Proteine ​​für den Abbau zu ermöglichen. Während dieser Durchbruch neue Wege für die Entdeckung und Behandlung von Arzneimitteln eröffnete, blieben die zugrunde liegenden Mechanismen unklar, was die Optimierung und Vorhersage der Wirksamkeit von LYTAC behinderte.

In einer in Science veröffentlichten Studie verwendeten Wissenschaftler ein genetisches CRISPR-Screening, um die zellulären Faktoren zu untersuchen, die am LYTAC-vermittelten Proteinabbau beteiligt sind. Ihre Untersuchungen ergaben einen Zusammenhang zwischen dem Gehalt an neddyliertem Cullin 3 (CUL3) – einem Protein, das für den zellulären Proteinabbau verantwortlich ist – und der Wirksamkeit von LYTACs. Höhere Mengen an neddyliertem CUL3 waren mit einer erhöhten Wirksamkeit von LYTAC verbunden. Überraschenderweise legt dieser Befund nahe, dass der Nachweis des Vorhandenseins von neddyliertem CUL3 als prädiktiver Test für das Ansprechen des Patienten auf die LYTAC-Therapie dienen könnte.

Darüber hinaus identifizierten die Forscher einen Stolperstein für LYTACs – Proteine, die Mannose-6-phosphate (M6Ps) tragen. Diese für Lysosomen bestimmten Proteine ​​besetzen Rezeptoren auf der Zelloberfläche und verhindern so die Bindung von LYTAC. Durch die Hemmung der M6P-Biosynthese beobachteten die Forscher eine Zunahme unbesetzter Rezeptoren, was LYTACs die Möglichkeit bot, diese Rezeptoren zu kapern und den Proteinabbau zu erleichtern.

Diese Fortschritte erhöhen nicht nur das Potenzial von LYTAC-basierten Therapeutika, sondern sind auch vielversprechend für die Behandlung von Lysosomenmangelstörungen, also genetischen Erkrankungen, die durch unzureichende oder dysfunktionale lysosomale Enzyme gekennzeichnet sind. Durch die Verbesserung der Abgabe von Ersatzenzymen an Lysosomen könnte das Verständnis der LYTAC-Mechanismen zu wirksameren Behandlungen für diese schwächenden Erkrankungen führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eingehende Erforschung der zellulären Maschinerie, die für den gezielten Proteinabbau verantwortlich ist, neue Möglichkeiten für die Entwicklung und Behandlung von Arzneimitteln eröffnet hat. Mit diesem Wissen können Forscher LYTACs optimieren und uns so der Bekämpfung verschiedener Krankheiten, die den medizinischen Bereich seit langem vor große Herausforderungen stellen, einen Schritt näher bringen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind Lysosomen? Lysosomen sind Zellorganellen, die für den Abbau und die Wiederverwertung verschiedener Moleküle, darunter Proteine, Fette und Kohlenhydrate, verantwortlich sind. Sie fungieren als Abfallentsorgungssystem der Zelle. Was sind lysosomale Speicherstörungen? Lysosomale Speicherstörungen sind seltene genetische Erkrankungen, die durch einen Mangel oder eine Fehlfunktion lysosomaler Enzyme gekennzeichnet sind. Dies führt zur Ansammlung toxischer Substanzen in den Zellen, was zu Gewebe- und Organschäden führt. Wie funktioniert die LYTAC-Therapie? LYTACs sind Moleküle, die sich an spezifische Rezeptoren auf der Zelloberfläche binden und Proteine ​​für den Abbau in Lysosomen markieren. Dieser Ansatz ermöglicht den gezielten Abbau extrazellulärer Proteine. Was ist neddyliertes CUL3? Neddyliertes CUL3 bezieht sich auf eine modifizierte Form von Cullin 3, einem Protein, das eine entscheidende Rolle bei der Markierung zellulärer Proteine ​​für den Abbau spielt. Der Gehalt an neddyliertem CUL3 korreliert mit der Wirksamkeit von LYTACs. Welchen Einfluss können diese Erkenntnisse auf die Therapie haben? Die Entdeckungen der Stanford-Wissenschaftler liefern wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung wirksamerer LYTAC-basierter Therapien. Darüber hinaus kann das Verständnis der Mechanismen, die dem Proteinabbau zugrunde liegen, bei der Behandlung von Störungen durch Lysosomenmangel hilfreich sein.