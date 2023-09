Neue Methode zur Herstellung von Spinnenseide aus gentechnisch veränderten Seidenraupen

By

Wissenschaftler in China haben eine bahnbrechende Entdeckung bei der Herstellung von Spinnenseide gemacht, indem sie diese aus gentechnisch veränderten Seidenraupen synthetisierten. Die hergestellten Fasern sind sechsmal härter als Kevlar, das Material, das für kugelsichere Westen verwendet wird. Diese in der Fachzeitschrift Matter veröffentlichte Studie zeigt eine Technik, mit der möglicherweise eine umweltfreundliche Alternative zu synthetischen Fasern wie Nylon geschaffen werden könnte.

Die Forscher der Donghua-Universität nutzten Seidenraupen aufgrund ihrer bewährten Aufzuchttechniken und der Tatsache, dass sie ihre eigenen Fasern auf natürliche Weise mit einer Schutzschicht, ähnlich der Spinnenseide, überziehen. Dies bot eine Lösung für die Herausforderung früherer Versuche, künstliche Spinnenseide herzustellen, die keine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung enthielt.

Junpeng Mi, der leitende Forscher, erklärt, dass Spinnenseide in verschiedenen Bereichen ein enormes Potenzial hat. Aufgrund der hohen mechanischen Leistung der in dieser Studie hergestellten Fasern eignen sie sich gut für chirurgische Nähte, die bei über 300 Millionen Eingriffen, die jedes Jahr weltweit durchgeführt werden, sehr gefragt sind. Darüber hinaus könnten diese Fasern die Bekleidungsproduktion revolutionieren und bequemere und langlebigere Materialien schaffen. Sie könnten auch in intelligenten Materialien, militärischer Ausrüstung, Luft- und Raumfahrttechnik und biomedizinischer Technik Anwendung finden.

Um die Spinnenseide herzustellen, führte das Team mithilfe der CRISPR-Cas9-Genbearbeitungstechnologie Spinnenseidenproteingene in die DNA von Seidenraupen ein. Die Genbearbeitung war zwar eine Herausforderung, aber erfolgreich, wie die leuchtenden Augen der Seidenraupen unter einem Fluoreszenzmikroskop zeigen. Die Forscher nahmen auch Modifikationen vor, um sicherzustellen, dass die transgenen Spinnenseidenproteine ​​korrekt mit den Proteinen in den Seidenraupendrüsen interagierten und so ein ordnungsgemäßes Spinnen der Fasern ermöglichten.

Diese Studie stellt eine deutliche Abkehr von früheren Forschungen dar, da das Team ein „minimales Grundstrukturmodell“ der Seidenraupenseide entwickelte und das Konzept der „Lokalisierung“ als Steuerung für die Modifikationen verwendete. Die Forscher sind optimistisch, was die zukünftige Kommerzialisierung dieser Technik angeht.

In der nächsten Phase ihrer Forschung plant Mi, die aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um gentechnisch veränderte Seidenraupen zu entwickeln, die in der Lage sind, Spinnenseidenfasern sowohl aus natürlichen als auch aus manipulierten Aminosäuren zu produzieren. Dies eröffnet endlose Möglichkeiten für künstlich hergestellte Spinnenseidenfasern, wobei über hundert künstlich hergestellte Aminosäuren ein grenzenloses Potenzial bieten.

