Die Top-Touristenattraktionen auf dem Mars

By

Der Mars ist ein Planet voller Wunder mit seinen massiven Vulkanen, riesigen Kratern und tiefen Schluchten. Während sich die Menschheit der Möglichkeit einer Kolonisierung des Mars nähert, ist es an der Zeit, mit der Planung zu beginnen, welche Ziele wir auf dem Roten Planeten erkunden möchten.

An erster Stelle steht Olympus Mons, der extremste Vulkan im Sonnensystem. Dieser monumentale Vulkan ist etwa so groß wie Arizona und erhebt sich auf einer Höhe von 25 km, fast dreimal so hoch wie der Mount Everest. Trotz seiner Größe weist er ein sanftes Gefälle auf, sodass er für Entdecker relativ leicht zu erklimmen ist.

Als nächstes kommt Valles Marineris, die größte Schlucht auf dem Mars. Mit einer Länge von etwa 3,000 km ist er viermal länger als der Grand Canyon. Wissenschaftler gehen davon aus, dass er sich aufgrund der Lavabewegung in der Tharsis-Region gebildet hat, wodurch die Kruste brach und dieser herrliche Canyon entstand.

Medusae Fossae ist ein weiterer faszinierender Ort auf dem Mars. Einige spekulieren, dass es Hinweise auf einen UFO-Absturz geben könnte, während Wissenschaftler vermuten, dass es sich eher um eine massive vulkanische Ablagerung handelt. Im Laufe der Zeit hat die Winderosion die Felsen in einzigartige und jenseitige Formationen geformt.

Auch der Gale-Krater ist einen Besuch wert. Im Jahr 2012 entdeckte der Rover Curiosity umfangreiche Hinweise auf früheres Wasser in dieser Region. Altes Gestein im Krater enthält komplexe organische Moleküle, was auf die Möglichkeit von Leben auf dem Mars hindeutet. Darüber hinaus könnte der Nachweis von Methan in der Atmosphäre ein Hinweis auf biologische oder geologische Aktivität sein.

Elon Musks ehrgeiziger Plan, bis 2050 eine Stadt mit einer Million Einwohnern auf dem Mars zu errichten, mag unrealistisch erscheinen, aber die Erkundung der potenziellen Touristenattraktionen auf dem Planeten lohnt sich dennoch. Ob es darum geht, den Olympus Mons zu erklimmen, die Pracht der Valles Marineris zu erleben, die seltsamen Formationen der Medusae Fossae zu bewundern oder die Geheimnisse des Gale-Kraters aufzudecken – auf dem Mars gibt es viel zu entdecken und zu erleben.

Quellen:

– Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (Nasa)

– New Space Journal