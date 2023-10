Forscher entdecken Methode zur Beschleunigung der Quantenverschränkung

Einem Forscherteam der Washington University in St. Louis ist ein Durchbruch bei der Beschleunigung der Entstehung der Quantenverschränkung gelungen. Quantenverschränkung ist ein Phänomen der Quantenmechanik, bei dem zwei Teilchen korrelieren und unabhängig von ihrem Abstand voneinander Eigenschaften teilen. Die Entdeckung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Quantentechnologien haben.

Die Quantenverschränkung hat Wissenschaftlern schon lange Rätsel aufgegeben, seit sie erstmals in den 1930er Jahren von Albert Einstein und seinen Kollegen vorgeschlagen wurde. Den Forschern zufolge können Teilchen in einer Überlagerung gleichzeitig in verschiedenen Zuständen existieren. Wenn jedoch zwei Teilchen verschränkt sind, korrelieren ihre Zustände.

In ihrer Studie verwendeten die Forscher theoretische Modelle, die von früheren Experimenten inspiriert waren, um eine Abkürzung zur Verschränkung zu finden. Durch die Nutzung komplexer Energien und außergewöhnlicher Punkte in der Quantendynamik konnten sie den Prozess der Verschränkung von Quantensystemen erheblich beschleunigen.

Ein außergewöhnlicher Punkt wurde zuvor von Carl Bender, einem emeritierten Professor für Physik, als Parameterpunkt beschrieben, an dem sich die Zustände eines Quantensystems überlappen. Die Forscher fanden heraus, dass sich Partikel schneller verschränken, wenn ein außergewöhnlicher Punkt in der Nähe ist.

Die Fähigkeit, die Entstehung der Quantenverschränkung zu beschleunigen, könnte praktische Anwendungen im Quantencomputing und anderen neuen Technologien haben. Verschränkte Quantensysteme sind für die Entwicklung verschiedener Quantentechnologien von wesentlicher Bedeutung.

Diese Forschung steht im Einklang mit den Zielen des Center for Quantum Leaps, einer Initiative an der Washington University in St. Louis, die darauf abzielt, Quantenerkenntnisse und -technologien auf verschiedene Bereiche anzuwenden, darunter Physik, biomedizinische Wissenschaften und Arzneimittelforschung.

Die Studie wurde in Physical Review Letters veröffentlicht und ist Teil der laufenden Bemühungen, das besondere Verhalten von Quantenteilchen zu erforschen und zu verstehen.

Quellen:

– Zeng-Zhao Li et al., Beschleunigung der Entanglement Generation by Proximity to Higher-Order Exceptional Points, Physical Review Letters

– Washington University in St. Louis