Forscher der Universität Sydney entwickeln hochauflösende Bildgebungsmethode ohne Superlinse

Forschern der Universität Sydney ist ein Durchbruch bei der hochauflösenden Bildgebung gelungen, und zwar ohne die Notwendigkeit einer Superlinse. Diese bahnbrechende Methode, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, hat das Potenzial für Fortschritte in verschiedenen Bereichen, einschließlich medizinischer Bildgebung und Kunstauthentifizierung.

Herkömmliche optische Methoden stoßen bei der genauen Untersuchung von Objekten an physikalische Grenzen. Diese als Beugungsgrenze bezeichnete Grenze wird durch die Wellennatur des Lichts bestimmt. Das bedeutet, dass ein fokussiertes Bild nicht kleiner als die halbe Wellenlänge des Lichts sein darf, das zur Beobachtung des Objekts verwendet wird.

Bisherige Versuche, diese Grenze mit Superlinsen zu überschreiten, scheiterten an extremen Sehverlusten und der Trübung der Linsen. Die Forscher der Universität Sydney fanden jedoch einen neuen Weg, um Superlinsen mit minimalen Verlusten zu erreichen und die Beugungsgrenze um fast das Vierfache zu durchbrechen. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg war der vollständige Verzicht auf die Superlinse.

Bei der neuen Technik wird die Lichtsonde weit entfernt vom Objekt platziert und sowohl hoch- als auch niedrigaufgelöste Informationen gesammelt. Durch die Messung in größerer Entfernung beeinträchtigt die Sonde die hochauflösenden Daten nicht. Diese Methode erzeugt ein wahrheitsgetreues Bild des Objekts durch die selektive Verstärkung evaneszenter oder verschwindender Lichtwellen.

Dieser Durchbruch hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. Im Bereich der Mikroskopie könnte es die hochauflösende Mikroskopie verbessern und zu Fortschritten in der Krebsdiagnostik, der medizinischen Bildgebung, der Archäologie und der Forensik führen. Es könnte auch zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Blättern mit größerer Auflösung und in fortschrittlichen Mikrofabrikationstechniken verwendet werden. Darüber hinaus könnte diese Technik angewendet werden, um verborgene Schichten in Kunstwerken aufzudecken und möglicherweise dabei zu helfen, Kunstfälschungen oder versteckte Werke aufzudecken.

Für die Durchführung ihrer Experimente verwendeten die Forscher Licht im Terahertz-Frequenzbereich, der im Bereich des Spektrums zwischen sichtbarem Licht und Mikrowellen liegt. Dieser Frequenzbereich liefert wichtige Informationen über biologische Proben, wie z. B. Proteinstruktur, Hydratationsdynamik und Krebsbildgebung.

Insgesamt ermöglicht diese Technik eine hochauflösende Bildgebung bei gleichzeitiger Einhaltung eines sicheren Abstands zum Objekt, ohne das Beobachtete zu verfälschen. Es hat das Potenzial, die Bildgebung in verschiedenen Bereichen zu revolutionieren und könnte für jeden interessant sein, der hochauflösende optische Mikroskopie betreibt.

Referenz:

Tuniz, A. & Kuhlmey, B. (2023). Subwellenlängen-Terahertz-Bildgebung mittels virtueller Superlinse im strahlenden Nahfeld. Naturkommunikation. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5