5 kanadische Reiseziele für spektakuläre Sternenbeobachtungen

Seit Jahrtausenden sind die Menschen von den Sternen und ihren Geheimnissen fasziniert. Mit zunehmender Lichtverschmutzung ist unsere Sicht auf den Nachthimmel jedoch zunehmend eingeschränkt. Um dem entgegenzuwirken, suchen die Menschen jetzt nach Orten mit dunklerem Himmel, um die Sterne besser beobachten zu können. In Kanada gibt es mehrere Reiseziele, die das ganze Jahr über spektakuläre Ausblicke auf die Sterne bieten. Lassen Sie uns fünf dieser Orte zur Sternenbeobachtung erkunden.

Im Jasper-Nationalpark in Alberta findet das jährliche Jasper Dark Sky Festival statt, eine dreiwöchige Veranstaltung, bei der alles rund um den Weltraum gefeiert wird. Vom 13. bis 29. Oktober können Besucher Sinfonien unter dem Sternenhimmel und Vorträge führender Wissenschaftler genießen. Der Park selbst ist ein ausgewiesenes Dark-Sky-Reservat und bietet das ganze Jahr über hervorragende Möglichkeiten zur Sternenbeobachtung.

In Smoky Lake, Alberta, können Sie bei Métis Crossing mehr über die Geschichten indigener Stars erfahren. Wissensträger erzählen die Geschichten ihrer Vorfahren über die Sterne und betonen deren Bedeutung für die Navigation. Da es in der Region keine Lichtverschmutzung gibt, ist sie ein idealer Ort für die Sternenbeobachtung. Für ein einzigartiges Erlebnis können Sie eine Nacht in einer ihrer hochmodernen Himmelsbeobachtungskuppeln buchen, die einen klaren Blick auf den Nachthimmel bieten.

Churchill, Manitoba, bekannt als die Eisbärenhauptstadt der Welt, bietet auch atemberaubende Ausblicke auf die Aurora Borealis, das Nordlicht. Bei einer Sichtbarkeit von bis zu 300 Nächten im Jahr können Besucher die atemberaubenden Wirbel aus Grün und Lila beobachten, die über den Himmel tanzen. Lokale Reiseveranstalter bieten fachkundige Guides, Mehrtagespakete und Fototipps für das beste Erlebnis.

Für einen Luxusurlaub in einer abgeschiedenen Wildnis ist die Trout Point Lodge in Nova Scotia das perfekte Reiseziel. Umgeben von der Tobeatic Wilderness Area ist die Lodge ein zertifiziertes Starlight Hotel, das von der UNESCO anerkannt ist. Gäste können an geführten Sternenbeobachtungsausflügen teilnehmen und Meteorschauer an einem der dunkelsten Himmel Nordamerikas erleben.

Muskoka, Ontario, bekannt für seine Cottages am Seeufer, beherbergt Kanadas ersten Dark-Sky-Park, das Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Dieses seit 1999 vor Lichtverschmutzung geschützte Reservat ist ein erstklassiger Ort für die Sternbeobachtung und bietet einen ungehinderten Blick auf die Milchstraße. Camping ist das ganze Jahr über auf ausgewiesenen Zeltplätzen möglich.

Diese kanadischen Reiseziele bieten unglaubliche Möglichkeiten zur Sternenbeobachtung und ermöglichen es den Besuchern, sich mit dem Kosmos zu verbinden und die Schönheit des Nachthimmels zu genießen.

