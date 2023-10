Die Nordlichter: Eine spektakuläre Darstellung in British Columbia

Das Nordlicht, auch Aurora Borealis genannt, ist seit langem eine Quelle der Inspiration und des Staunens. Seit Jahrhunderten haben verschiedene Kulturen und indigene Gemeinschaften diesem atemberaubenden Schauspiel am Himmel tanzender Lichter unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben. Von den Seelen der Vorfahren bis hin zu Glückssegen nehmen die Nordlichter einen besonderen Platz in den Herzen vieler ein.

Laut Dr. Kyle Reiter, einem Physiker beim Canadian Hazard Information Service bei Natural Resources Canada, sind die Nordlichter eng mit dem Sonnenzyklus verbunden. Dieser Zyklus folgt einem Muster maximaler und minimaler Sonnenaktivität, das etwa alle 11 Jahre auftritt. Das bevorstehende Sonnenmaximum, das voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden wird, wird voraussichtlich die meisten Regionen auf der Sonne hervorbringen, die Aktivitäten erzeugen könnten, die geomagnetische Stürme und Polarlichter auslösen.

Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen mit Gasen in der oberen Erdatmosphäre kollidieren, was zu wunderschönen bunten Lichtblitzen führt. Diese Lichter scheinen sich über den Himmel zu bewegen, während im Laufe der Zeit Milliarden von Blitzen auftreten. Während Polarlichter fast jede Nacht in den Polarlichtovalen über dem Nord- und Südmagnetpol sichtbar sind, sind sie weiter südlich nicht oft sichtbar.

In British Columbia wird die Aurora Borealis-Saison in diesem Winter für die nördlichen und zentralen Regionen der Provinz voraussichtlich episch sein. Lorne Smith, ein Bewohner von Pressy Lake, südlich von 100 Mile House, ist so etwas wie ein Experte für das Einfangen des Nordlichts geworden. In den letzten Jahren hat er Hunderte von faszinierenden Fotos der Lichter seines Zuhauses und der nahe gelegenen Seen bei minimaler Lichtverschmutzung gemacht.

Während wir uns dem bevorstehenden Sonnenmaximum nähern, wird die Beobachtung dieses Naturphänomens zu einer einzigartigen Gelegenheit. Egal, ob Sie an die Legenden und Überzeugungen glauben, die mit den Nordlichtern verbunden sind, oder einfach nur ihre Schönheit bestaunen, die Chance, dieses magische Schauspiel zu erleben, sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Quellen:

– Dr. Kyle Reiter, Physiker beim Canadian Hazard Information Service bei Natural Resources Canada