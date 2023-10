Das erwartete Spitzenjahr für Nordlichter in British Columbia: 2023

Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, fasziniert die Menschen seit langem mit seinem atemberaubenden Schauspiel bunter Lichter, die über den Himmel tanzen. In British Columbia wird der kommende Winter voraussichtlich eine epische Jahreszeit für die Beobachtung dieses Naturphänomens sein.

Laut Dr. Kyle Reiter, einem Physiker beim Canadian Hazard Information Service bei Natural Resources Canada, folgt die Aktivität der Nordlichter einem regelmäßigen Muster, das als Sonnenzyklus bezeichnet wird. Dieser Zyklus wechselt alle 11 Jahre zwischen Perioden maximaler und minimaler Aktivität. Derzeit steuern wir auf das nächste Sonnenmaximum zu, das voraussichtlich im Jahr 2024 eintreten wird. Das Sonnenmaximum ist die Zeit, in der es die meisten Regionen auf der Sonne gibt, die Aktivität erzeugen können, die zu geomagnetischen Stürmen und Polarlichtern führt.

Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen mit Gasen in der oberen Erdatmosphäre kollidieren und dabei bunte Lichtblitze erzeugen, die den Himmel füllen. Aufgrund der im Laufe der Zeit auftretenden Milliarden von Blitzen scheinen sich diese Lichter über den Himmel zu bewegen. Während von August bis Mai fast jede Nacht Polarlichter in den Polarlichtovalen über dem Nord- und Südmagnetpol zu sehen sind, sind sie weiter südlich normalerweise nicht sichtbar.

Die Sonne spielt als größter Treiber der Polarlichtaktivität eine bedeutende Rolle. Wenn wir uns dem Sonnenmaximum nähern, steigen die Chancen, atemberaubende Nordlichter zu beobachten. Es gibt jedoch auch komplexe chemische Prozesse in der oberen Atmosphäre im Zusammenhang mit Polarlichtern, die von Forschern aktiv untersucht werden.

Eine Person, die die Schönheit des Nordlichts gut kennengelernt hat, ist Lorne Smith. Smith lebt am Pressy Lake, südlich von 100 Mile House und hat Hunderte von Fotos der Lichter seines Hauses aufgenommen. Als autodidaktischer Experte für dieses Phänomen prognostiziert Smith, dass 2023 aufgrund des 11-jährigen Sonnenzyklus ein Jahr mit dem Höhepunkt der Nordlichter in British Columbia sein wird.

Smith, der in über 100 Nächten dem kalten Wetter getrotzt hat, hat seine Fähigkeiten im Einfangen der Lichter durch Fotografie entwickelt. Indem er lernte, das Nordlicht zu fotografieren, hat er eine Sammlung atemberaubender Bilder geschaffen, die die spektakuläre Schönheit dieses Naturphänomens zeigen.

Während die Vorfreude auf das Jahr 2023 steigt, freuen sich die Menschen in Nord- und Zentral-British Columbia sehnsüchtig auf die Möglichkeit, Zeuge einer faszinierenden Erscheinung der Nordlichter zu werden. Da die Lichtverschmutzung in Gebieten wie dem Pressy Lake und den umliegenden Seen in der Südkaribik geringer ist, erhöhen sich die Chancen, diese ätherischen Lichter einzufangen, erheblich.

Der Legende nach sind die Nordlichter die Seelen der am Himmel tanzenden Vorfahren und gelten in verschiedenen Kulturen als Segen des Glücks und des guten Aussehens für Kinder, die unter ihnen gezeugt wurden. Unabhängig von den Glaubensvorstellungen, die mit diesen Lichtern verbunden sind, wecken sie weiterhin Ehrfurcht, Angst und künstlerischen Ausdruck und bieten ein fesselndes Schauspiel für diejenigen, die das Glück haben, sie zu beobachten.

