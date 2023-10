Spektakulärer Draconiden-Meteorschauer erleuchtet an diesem Thanksgiving-Wochenende in Ontario den Himmel

Sterngucker in Ontario haben an diesem Thanksgiving-Wochenende die Möglichkeit, Zeuge des faszinierenden Draconiden-Meteorschauers zu werden. Diese auch als Giacobiniden bekannten Sternschnuppen sind Überreste eines vorbeiziehenden Kometen, der eine Spur aus Fels- und Eisschutt hinterlässt. Während die Erde durch diese Trümmer strömt, verglühen die Partikel in der Atmosphäre und erzeugen leuchtende Lichtstreifen am Himmel.

In diesem Jahr soll der Draconiden-Meteorschauer am 6. Oktober beginnen und am 10. Oktober enden. Der Höhepunkt des Meteoritenschauers wird voraussichtlich am 8. oder 9. Oktober erreicht, was ihn zu einer großartigen Aktivität macht, die man mit Familie und Freunden genießen kann der Thanksgiving-Feiertag.

Um den Meteoritenschauer zu beobachten, sollten Sterngucker in Ontario nach Sonnenuntergang nach Nordwesten blicken, wo das Sternbild Draco hoch am Himmel steht. Das Sternbild Draco befindet sich etwa 30 Grad über dem Großen Bären, der auch als „Großer Wagen“ bekannt ist. Darüber hinaus wird der Mond in dieser Zeit zu weniger als 20 % beleuchtet sein, was für einen dunklen Himmel sorgt, der sich perfekt für die Meteorbeobachtung eignet.

Für das beste Erlebnis empfiehlt es sich, einen dunklen Bereich ohne Lichtverschmutzung zu finden, einen bequemen Stuhl aufzustellen und Ihren Augen genügend Zeit zu geben, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dies verbessert Ihre Fähigkeit, die Meteore zu sehen, wenn sie über den Nachthimmel streifen.

Versammeln Sie also an diesem Erntedankfest Ihre Liebsten und genießen Sie das himmlische Spektakel des Draconiden-Meteorschauers in Ontario. Es wird mit Sicherheit ein wirklich beeindruckendes Erlebnis.

Quellen:

– Space.com