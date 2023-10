Der Ring des Feuers: Eine ringförmige Sonnenfinsternis in Albuquerque, New Mexico

By

Die ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerring“ genannt, ist ein atemberaubendes Himmelsereignis, das auftritt, wenn Erde, Mond und Sonne perfekt ausgerichtet sind. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die größte Entfernung zur Erde hat, befindet sich der Mond bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis nahe oder an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt. Dadurch entsteht ein heller Ring aus Sonnenlicht, der den verdunkelten Mond umgibt.

Am 14. Oktober wird in einem großen Teil des Westens der Vereinigten Staaten, von Oregon bis Texas, eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein. Bei Spitzenbeobachtungen werden über 90 % der Sonne vom Mond verdeckt. Um den Feuerring zu beobachten, muss man sich innerhalb des 116 Meilen breiten Pfades der Sonnenfinsternis positionieren.

Albuquerque, New Mexico, ist für viele ein geeigneter Ort, um dieses Himmelsphänomen zu beobachten. Die Sonnenfinsternis beginnt in Albuquerque um 9:13 Uhr MST und erreicht um 10:36 Uhr ihre Ringform. Danach entfernt sich der Mond allmählich von der Sonne und der Himmel beginnt aufzuhellen.

Um das Seherlebnis zu verbessern, veranstaltet die University of New Mexico eine Enchanted Eclipse 2023-Feier im Johnson Field. Diese Veranstaltung beginnt um 8:30 Uhr und stellt Sonnenbrillen, Karten und Teleskope zur sicheren Beobachtung der Sonnenfinsternis zur Verfügung. Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die die Sonnenfinsternis fotografieren möchten, einen Sonnenfilter für ihre Kameras benötigen, um ihre Augen und Ausrüstung zu schützen.

Die Feierlichkeiten zur Enchanted Eclipse 2023 enden um 12:09 Uhr, sodass die Teilnehmer dieses beeindruckende Ereignis in vollen Zügen genießen können.

Weitere Informationen über die ringförmige Sonnenfinsternis und die Feierlichkeiten zur Enchanted Eclipse 2023 in Albuquerque finden Sie unter www.eclipse.unm.edu.

Definitionen:

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, die auftritt, wenn sich der Mond in der Nähe oder am weitesten von der Erde entfernt befindet und zu einem hellen Ring aus Sonnenlicht führt, der den verdunkelten Mond umgibt.

– Totale Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, die auftritt, wenn der Mond der Erde am nächsten ist, die Sonne vollständig verdeckt und vorübergehende Dunkelheit erzeugt.

Quelle: Foto von Dave Gibson und www.eclipse.unm.edu