Die aufregende Zusammenarbeit zwischen SpaceX und Mattels Matchbox Sky Busters

Das bahnbrechende Raumschiff Starship von SpaceX hat Neuland betreten – im Bereich der Spielzeuge. Im Rahmen einer mehrjährigen Lizenzvereinbarung zwischen SpaceX und Mattel hat die Matchbox Sky Busters-Reihe ein Druckgussmodell des Raumschiffs vorgestellt. Diese Ergänzung erfolgt nach dem kürzlich erfolgreichen zweiten Testflug der Raumsonde und unterstreicht ihre Bedeutung und Beliebtheit. Das Spielzeug bildet das Raumschiff aus Edelstahl originalgetreu nach, komplett mit komplizierten Details wie Flossen, Thermokacheln und sechs Raptor-Motoren. Mit einer Länge von 4.5 Zoll bietet das Modell aus Metall und Kunststoff eine authentische Darstellung des kolossalen Raumschiffs.

Zusätzlich zum Starship stellt die Matchbox Sky Busters-Reihe auch eine Spielzeugversion der Dragon-Kapsel von SpaceX vor. Diese Kapsel, die Astronauten und Fracht in den und aus dem Weltraum transportiert, ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Operationen von SpaceX, einschließlich der Partnerschaft mit der NASA. Die Spielzeugversion der SpaceX-Dragon-Kapsel stellt die Abstiegskapsel dar, die sicher zur Erde zurückkehrt.

Sowohl das Raumschiff als auch der Drache sind Teil einer überzeugenden Sammlung, die weitere ikonische Fahrzeuge aus der Sky Busters-Reihe umfasst. Die Verpackung jedes Spielzeugs umfasst einen Präsentationsständer aus Kunststoff und eine Spielmatte, die das fantasievolle Spielerlebnis steigern sollen. Die Starship-Spielmatte zeigt eine Luftaufnahme der Marsoberfläche und ermöglicht es Kindern, sich die Landung des Raumschiffs auf dem Roten Planeten vorzustellen. Auf der Drachen-Spielmatte hingegen ist eine dramatische Szene dargestellt, in der Bergungsboote sich einer Drachenkapsel nähern, die in ein Gewässer spritzt.

Die Matchbox Sky Busters Starship und Dragon sind in ausgewählten US-Spielzeug- und Hobbygeschäften für jeweils 5 US-Dollar erhältlich. Der Einfachheit halber sind auch Online-Vorbestellungen für eine Kiste mit acht Sky Busters-Spielzeugen möglich, darunter das Raumschiff und der Drache. Der Versand wird voraussichtlich in diesem Monat erfolgen. Da die Zusammenarbeit zwischen SpaceX und Mattel weiter floriert, sind weitere Veröffentlichungen der Matchbox Sky Busters-Reihe geplant, darunter ein Druckgussmodell der Falcon Heavy-Rakete im Jahr 2024.

FAQ:

F: Wo kann ich die Matchbox Sky Busters Starship and Dragon kaufen?

A: Sie sind in ausgewählten Spielzeug- und Hobbygeschäften in den USA erhältlich und können bei bestimmten Einzelhändlern online vorbestellt werden.

F: Welche Abmessungen haben die Starship- und Dragon-Spielzeuge?

A: Das Starship-Modell ist 4.5 Zoll (11.4 Zentimeter) lang, während das Drachenspielzeug 2 Zoll (5.1 Zentimeter) hoch ist.

F: Gibt es Pläne für zukünftige Veröffentlichungen der Matchbox Sky Busters-Reihe?

A: Ja, Mattel plant, im Jahr 2024 im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit SpaceX ein Druckgussmodell der Falcon Heavy-Rakete auf den Markt zu bringen.

F: Werden die Starship- und Dragon-Spielzeuge mit zusätzlichem Zubehör geliefert?

A: Ja, beide Spielzeuge enthalten einen Kunststoffständer und eine Spielmatte, die eine relevante Szene für fantasievolles Spielen darstellt.