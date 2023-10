SpaceX startet 21 Starlink-Satelliten und erweitert damit die globale Konnektivität

By

SpaceX hat einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner laufenden Mission erreicht, die globale Konnektivität zu revolutionieren. Bei einem kürzlichen Start hat das Unternehmen erfolgreich 21 Starlink-Satelliten von der kalifornischen Vandenberg Space Force Base aus in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Die Falcon-9-Rakete mit den Satelliten startete in den frühen Morgenstunden des 9. Oktober und fesselte Weltraum- und Technologiebegeisterte durch einen Livestream auf den Social-Media-Konten von SpaceX.

Der Start stellte die Expertise von SpaceX in der Weltraumforschung unter Beweis, da die erste Stufe der Falcon 9 nur wenige Minuten nach dem Start eine einwandfreie vertikale Landung auf dem Drohnenschiff des Unternehmens durchführte. Dies war der 14. erfolgreiche Start und die erfolgreiche Landung dieser speziellen ersten Stufe von Falcon 9 und unterstreicht das Engagement von SpaceX für Wiederverwendbarkeit und Kosteneffizienz bei Weltraummissionen.

Der Einsatz der 21 Starlink-Satelliten erweitert die Megakonstellation des Unternehmens, die nun aus über 4,800 betriebsbereiten Satelliten besteht, weiter. SpaceX möchte die globale Konnektivität verbessern, indem es abgelegenen und unterversorgten Regionen weltweit einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bietet. Mit jeder erfolgreichen Einführung und Bereitstellung macht das Unternehmen die Vorteile des Internets mehr Menschen zugänglich, überbrückt die digitale Kluft und ermöglicht Gemeinden den digitalen Zugang.

Dieser besondere Start war ursprünglich als zweite von zwei aufeinanderfolgenden Starlink-Missionen geplant, verzögerte sich jedoch aufgrund starker Winde um 24 Stunden. Das Engagement von SpaceX für Sicherheit und Missionserfolg veranlasste sie, den Start auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Dieses Engagement unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Der Erfolg von SpaceX bei der Einführung und Erweiterung seiner Starlink-Konstellation zeigt sein unermüdliches Streben nach Innovation und sein Engagement für die Revolutionierung der globalen Konnektivität. Durch Fortschritte in der Technologie und beim Zugang zum Internet ebnet SpaceX den Weg für eine vernetzte und digital ausgestattete Zukunft für Menschen auf der ganzen Welt.

Quellen:

– StockByM | iStock (Bild)

– SpaceX (Informationen)