SpaceX bringt 21 Starlink-Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn

SpaceX hat eine Gruppe von 21 Starlink-Satelliten an Bord einer Falcon-9-Rakete erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Der Start fand auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien statt und die Falcon 9-Rakete hob um 4:48 Uhr EDT ab. SpaceX übertrug den Start live auf X (ehemals Twitter), wobei die Berichterstattung fünf Minuten vor dem Start begann.

Dieser Start erfolgt kurz nach einer weiteren Starlink-Mission von der Weltraumküste Floridas und markiert den 17. Flug einer wiederverwendeten ersten Stufe von Falcon 9. Dies ist von Bedeutung, da es an den bisherigen Rekord von SpaceX in Sachen Wiederverwendbarkeit anknüpft.

Starlink ist die ehrgeizige Internet-Megakonstellation von SpaceX, die derzeit über 4,750 betriebsbereite Satelliten im Low Earth Orbit (LEO) verfügt. Das Unternehmen plant für die Zukunft eine deutliche Expansion.

Die erste Stufe der Falcon 9 kehrte sicher zur Erde zurück und landete präzise auf einem SpaceX-Drohnenschiff im Meer. Diese spezielle erste Stufe der Falcon 9 hat mittlerweile sechs Starts und Landungen absolviert.

Ungefähr 62.5 Minuten nach dem Start wurden die 21 Starlink-Satelliten an ihren vorgesehenen Positionen im Low Earth Orbit (LEO) positioniert.

Dieser erfolgreiche Start und Einsatz weiterer Starlink-Satelliten ist ein weiterer Beweis für das Engagement von SpaceX beim Aufbau eines globalen Internetnetzwerks. Mit jeder erfolgreichen Mission kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, selbst in den entlegensten Regionen der Welt einen schnellen und zuverlässigen Internetzugang bereitzustellen.

Definitionen:

1. Falcon-9-Rakete: Eine von SpaceX entwickelte zweistufige Orbitalträgerrakete für den Transport von Nutzlasten ins All.

2. Starlink-Satelliten: Satelliten, die von SpaceX im Rahmen ihres Plans zur weltweiten Internetabdeckung gestartet wurden.

3. Low Earth Orbit (LEO): Die Region des Weltraums, die sich etwa zwischen 160 und 2,000 Kilometer über der Erdoberfläche befindet.

