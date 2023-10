SpaceX setzt den Ausbau des Starlink-Satellitennetzwerks mit dem neuesten Start fort

By

SpaceX beschleunigt seine Bemühungen zur Erweiterung seines Starlink-Satellitennetzwerks mit dem geplanten Start einer neuen Reihe von Satelliten. Nach dem erfolgreichen Start von 22 Starlink-Satelliten am Sonntag, 29. Oktober, bereitet sich das Unternehmen nun auf eine weitere Mission am Montag, 30. Oktober, vor.

Der bevorstehende Start, der auf der Cape Canaveral Space Force Station in Florida stattfinden soll, wird eine Falcon-9-Rakete mit 23 Starlink-Satelliten umfassen. Das Startfenster öffnet sich um 7:20 Uhr ET, wobei bis 10:22 Uhr ET mehrere Backup-Möglichkeiten verfügbar sind.

Dieser Start ist bemerkenswert, da es sich um den achten Flug der ersten Boosterstufe handelt. Dieser Booster, der zuvor verschiedene Missionen unterstützt hat, darunter Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37 und zwei Starlink-Missionen, stellt einen bedeutenden Erfolg für SpaceX im Hinblick auf die Wiederverwendbarkeit dar. Sobald sich die erste Stufe trennt, wird erwartet, dass sie auf dem im Atlantik stationierten Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ landet.

Für diejenigen, die den Start miterleben möchten, wird SpaceX auf seiner offiziellen Website einen Live-Webcast der Starlink-Mission bereitstellen. Der Webcast wird etwa fünf Minuten vor dem Start auf X @SpaceX verfügbar sein.

Durch den Start aufeinanderfolgender Falcon-9-Missionen zum Einsatz von Starlink-Satelliten macht SpaceX erhebliche Fortschritte in Richtung seines ultimativen Ziels, globale Konnektivität für abgelegene und unterversorgte Regionen bereitzustellen. Diese laufenden Bemühungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internetdiensten auf der ganzen Welt zu erweitern.

FAQ

1. Was ist der Zweck des Starlink-Satellitennetzwerks?

Das Starlink-Satellitennetzwerk zielt darauf ab, globale Konnektivität bereitzustellen und einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang für abgelegene und unterversorgte Regionen auf der ganzen Welt zu bieten.

2. Wie viele Starlink-Satelliten werden in der kommenden Mission gestartet?

Die bevorstehende Mission umfasst den Start von 23 Starlink-Satelliten.

3. Wo wird der Booster der ersten Stufe nach der Trennung landen?

Nach der Stufentrennung wird erwartet, dass der Booster der ersten Stufe auf dem im Atlantik stationierten Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ landet.

4. Kann ich die Starlink-Mission live verfolgen?

Ja, SpaceX wird auf seiner offiziellen Website einen Live-Webcast der Starlink-Mission bereitstellen. Der Webcast wird etwa fünf Minuten vor dem Start verfügbar sein.