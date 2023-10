SpaceX verzögert den Start von Starlink-Satelliten

SpaceX hat den Start von 22 Starlink-Satelliten von der Raumstation Cape Canaveral verschoben. Berichten zufolge wurde die Countdown-Uhr während eines Falcon 9-Starts am Sonntagabend angehalten. Die Verzögerung wurde auf starke Winde zurückgeführt, die dazu führten, dass SpaceX den Start ablehnte. Die nächste Gelegenheit für den Start hat das Unternehmen für Montagabend um 8:42 Uhr eingeplant

Starlink ist eine Satellitenkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird, um eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitzustellen. Die Konstellation wird aus Tausenden von in Massenproduktion hergestellten Kleinsatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn bestehen, die in Kombination mit Bodentransceivern arbeiten. Bis November 2022 hatte SpaceX 1,324 Satelliten seiner geplanten Konstellation von 4,409 stationiert. Darüber hinaus plant SpaceX, in drei weiteren Phasen weitere 12,000 Satelliten zu starten, um das große Satellitenkonstellationsnetzwerk zu vervollständigen.

Diese Verzögerung beim Start der Starlink-Satelliten könnte sich auf die Pläne von SpaceX auswirken, eine umfassende Internetabdeckung anzubieten. Da das Unternehmen weiterhin an der Bereitstellung und Erweiterung seiner Satellitenkonstellation arbeitet, können Verzögerungen beim Start den Fortschritt bei der Bereitstellung globaler Breitbanddienste behindern.

