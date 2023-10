By

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete soll heute 22 Starlink-Internetsatelliten von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida in die Umlaufbahn bringen. Der Start ist für 5:20 Uhr EDT geplant, wobei bei Bedarf mehrere Backup-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Interessierte können den Start live über den X-Account von SpaceX (früher bekannt als Twitter) verfolgen.

Die erste Stufe der Falcon 9-Rakete, die zuvor 16 Missionen absolviert hat, wird etwa 8.5 Minuten nach dem Start zur Erde zurückkehren und auf dem Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ landen. Dieser Start wird einen Flug hinter dem Wiederverwendungsrekord des Unternehmens zurückbleiben, der erst letzten Monat aufgestellt wurde.

Ungefähr 65 Minuten nach dem Start wird die Oberstufe der Falcon 9 die 22 Starlink-Satelliten ins All schicken. SpaceX hat seine Starlink-Megakonstellation rasch erweitert und allein im Jahr 70 über 2023 Orbitalmissionen gestartet. Derzeit befinden sich fast 4,900 betriebsbereite Starlink-Satelliten im Orbit, und dieser Start wird zum weiteren Wachstum der Konstellation beitragen.

Starlink bietet Kunden weltweit Internetdienste an, indem es Signale vom Satellitennetzwerk an Empfänger am Boden sendet. Durch das Hinzufügen weiterer Satelliten zur Konstellation möchte SpaceX die Abdeckung erhöhen und die Internetkonnektivität weltweit verbessern.

