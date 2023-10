Eine neue Ära der Internetkonnektivität: SpaceX startet 23 Starlink-Satelliten

By

In einer aufregenden Entwicklung für die globale Internetkonnektivität bereitet SpaceX den Start von 23 Starlink-Satelliten heute Abend in die Umlaufbahn vor. Dies ist die zweite Mission des Tages für die Falcon 9-Rakete des Unternehmens. Der Start ist für 7:45 Uhr EDT von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus geplant. Sollte es jedoch zu Verzögerungen kommen, stehen zwischen 8:17 Uhr und 10:47 Uhr EDT sieben Backup-Möglichkeiten zur Verfügung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Internetanbietern ist Starlink Teil des ehrgeizigen Megakonstellationsprojekts von SpaceX, das darauf abzielt, weltweit zugängliche und schnelle Internetdienste bereitzustellen. Die Konstellation besteht aus Tausenden kleiner Satelliten, die zusammenarbeiten, um insbesondere in unterversorgten Gebieten Internetkonnektivität bereitzustellen. Mit bisher über 5,000 im Einsatz befindlichen Satelliten plant SpaceX, noch mehr zu starten. Sie haben derzeit die Erlaubnis, 12,000 Satelliten zu stationieren, und haben die Genehmigung für den Start weiterer 30,000 beantragt.

Die erste Stufe der Falcon 9, die zuvor sieben erfolgreiche Starts und Landungen absolviert hat, wird eine weitere vertikale Landung auf dem Drohnenschiff namens A Shortfall of Gravitas versuchen. Die Landung wird voraussichtlich etwa 8.5 Minuten nach dem Start im Atlantik stattfinden.

Wenn alles nach Plan verläuft, werden die 23 Starlink-Satelliten etwa 65.5 Minuten nach dem Start in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Dieser Einsatz wird zur Erweiterung der Konstellation beitragen und mehr Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu zuverlässigen Internetverbindungen für verschiedene Zwecke ermöglichen, darunter Bildung, Kommunikation und Unternehmertum.

Um dieses Meilensteinereignis mitzuerleben, können Zuschauer den offiziellen Account von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) einschalten. Die Live-Übertragung beginnt etwa fünf Minuten vor dem Start und bietet Ihnen einen Platz in der ersten Reihe, um das technologische Wunderwerk der Satellitenentfaltung und Raketenlandung zu erleben.

FAQ:

F: Was ist Starlink?

A: Starlink ist eine Megakonstellation kleiner Satelliten, die von SpaceX eingesetzt werden, um globale Internetkonnektivität bereitzustellen.

F: Wie viele Starlink-Satelliten hat SpaceX gestartet?

A: Bis heute hat SpaceX über 5,000 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht.

F: Was ist der Zweck der vertikalen Landung der Falcon-9-Rakete?

A: Die vertikale Landung der ersten Stufe der Falcon 9 ermöglicht eine Wiederverwendbarkeit und senkt die Kosten von Weltraummissionen.

F: Wie kann ich den Einsatz des Starlink-Satelliten und die Raketenlandung verfolgen?

A: Die Veranstaltung wird per Livestream auf dem offiziellen Konto von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) übertragen. Die Berichterstattung beginnt etwa fünf Minuten vor dem Abflug.