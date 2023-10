SpaceX will 22 Starlink-Satelliten starten, um die Satellitenkonstellation zu verbessern

By

Die Starlink-Satellitenkonstellation von SpaceX steht mit dem Start von 22 Satelliten aus Florida vor einer deutlichen Modernisierung. Die Falcon-9-Rakete mit den 22 Starlink-Internetsatelliten soll am Dienstag, dem 17. Oktober, um 5:20 Uhr ET vom Space Launch Complex 40 (SLC-40) an der Cape Canaveral Space Force Station abheben.

Dieser besondere Start ist bemerkenswert, da es sich um den 16. Flug der ersten Boosterstufe der Rakete handelt. Der Booster hat zuvor Missionen wie GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 und acht Starlink-Missionen unterstützt. Diese beeindruckende Erfolgsbilanz zeigt die Wiederverwendbarkeit und Zuverlässigkeit der Raketen von SpaceX.

Nach der Stufentrennung wird der Booster der ersten Stufe nicht entsorgt, sondern kehrt zur Erde zurück. Es wird einen kontrollierten Sinkflug durchführen und schließlich auf dem Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ landen, das im Atlantischen Ozean stationiert sein wird. Diese Landungs- und Bergungsbemühungen sind ein Beweis für das Engagement von SpaceX für eine nachhaltige Weltraumforschung, indem teure Komponenten wiederverwendet werden, anstatt sie nach einmaligem Gebrauch wegzuwerfen.

Für diejenigen, die den Ablauf der Mission verfolgen möchten, wird es etwa fünf Minuten vor dem Start eine Live-Berichterstattung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SpaceX, @SpaceX, geben. Dadurch haben die Zuschauer einen Sitzplatz in der ersten Reihe und können den Start der Falcon-9-Rakete mit den Starlink-Satelliten und die anschließende Landung der Trägerrakete auf dem Drohnenschiff im Atlantik miterleben.

Mit jedem erfolgreichen Start wächst die Starlink-Satellitenkonstellation von SpaceX weiter und bringt die globale Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung der Realität einen Schritt näher.

Quellen:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)