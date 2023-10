SpaceX startet 22 Starlink-Satelliten in aufeinanderfolgenden Missionen

By

SpaceX bereitet sich darauf vor, am Sonntag 22 Starlink-Internetsatelliten von Kalifornien aus in die Umlaufbahn zu bringen, was den Beginn eines arbeitsreichen Tages für das Unternehmen markiert. Die Falcon-9-Rakete soll in den frühen Morgenstunden von der kalifornischen Vandenberg Space Force Base abheben. Sollte sich der Start verzögern, stehen zwei Backup-Möglichkeiten zur Verfügung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Starts überträgt SpaceX die Veranstaltung per Livestream auf seinem Social-Media-Konto, sodass Weltraumbegeisterte das Geschehen in Echtzeit verfolgen können. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Start und ermöglicht den Zuschauern einen hautnahen Blick auf den Aufstieg der Rakete in den Himmel.

Sobald sie im Orbit ist, wird die erste Stufe der Falcon 9 zur Erde zurückkehren, um auf dem im Pazifischen Ozean stationierten Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ vertikal zu landen. Dies wird der siebte erfolgreiche Start und die siebte erfolgreiche Landung der ersten Stufe der Rakete sein, was die beeindruckenden Wiederverwendbarkeitsfähigkeiten des Unternehmens unterstreicht.

Ungefähr 62.5 Minuten nach dem Start werden die 22 Starlink-Satelliten von der Oberstufe der Falcon 9 aus eingesetzt. Diese Satelliten sind Teil des ehrgeizigen Ziels von SpaceX, eine Breitband-Megakonstellation namens Starlink zu schaffen, die weltweit einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bereitstellen soll. Derzeit befinden sich rund 4,900 Starlink-Satelliten im erdnahen Orbit und es ist geplant, bis zu 12,000 zu stationieren.

Dieser Start ist nur der Anfang eines arbeitsreichen Tages für SpaceX, da geplant ist, später am Tag eine weitere Mission durchzuführen. Das Unternehmen wird am Abend weitere 23 Starlink-Satelliten von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus starten. Dies zeigt die schnelle Expansion und den Fortschritt der Starlink-Megakonstellation.

Mit jedem erfolgreichen Start bringt uns SpaceX einer Welt näher, in der jeder Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet hat, unabhängig davon, wo er sich befindet. Während das Unternehmen weiterhin die Grenzen der Weltraumtechnologie verschiebt, erweitern sich die Möglichkeiten für globale Konnektivität und Erkundung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist SpaceX?

SpaceX ist ein privater amerikanischer Luft- und Raumfahrthersteller und Raumtransportunternehmen, das von Elon Musk gegründet wurde.



Was sind Starlink-Satelliten?

Starlink-Satelliten sind Teil des ehrgeizigen Projekts von SpaceX, eine globale Breitband-Megakonstellation zu schaffen, die den Internetzugang in abgelegenen Gebieten ermöglicht.



Wie viele betriebsbereite Starlink-Satelliten gibt es?

Derzeit befinden sich etwa 4,900 betriebsbereite Starlink-Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn.



Was ist das Ziel von Starlink?

Das Ziel von Starlink besteht darin, weltweit einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bereitzustellen, die digitale Kluft zu überbrücken und unterversorgte Gemeinden zu verbinden.



Wie viele Starlink-Satelliten plant SpaceX zu stationieren?

SpaceX hat die Erlaubnis, insgesamt bis zu 12,000 Starlink-Satelliten einzusetzen.



