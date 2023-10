SpaceX wird in der zweiten Hälfte von Doubleheader 22 Starlink-Satelliten starten

By

SpaceX wird in der zweiten Hälfte eines Doppelstarts 22 seiner Starlink-Breitbandsatelliten starten. Der Start ist für Montagmorgen um 3:23 Uhr EDT auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien geplant. Zwischen 4:14 Uhr EDT und 7:46 Uhr EDT stehen vier Backup-Möglichkeiten zur Verfügung. Die Falcon-9-Rakete wird die Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn befördern.

Dieser Start folgt direkt auf einen weiteren Starlink-Start, der für Sonntagabend von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida geplant ist. Die Internet-Megakonstellation des Unternehmens, Starlink, verfügt derzeit über 4,800 betriebsbereite Satelliten im Orbit, und diese beiden Starts werden diese Zahl noch erhöhen.

Wenn alles wie geplant verläuft, wird die erste Stufe der Falcon 9 etwa 8.5 Minuten nach dem Start eine vertikale Landung auf See auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ von SpaceX durchführen. Dies ist das 14. Mal, dass diese spezielle erste Stufe der Falcon 9 zum Einsatz kommt. Es kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz zurückblicken. Eine seiner früheren Missionen war der Start der NASA-Raumsonde Double Asteroid Redirection Test (DART) im September 2022.

Die 22 Starlink-Satelliten werden etwa 62.5 Minuten nach dem Start in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. SpaceX wird den Start fünf Minuten vor dem Start auf seinem Konto auf X (früher bekannt als Twitter) live übertragen.

Quelle: SpaceX-Missionsbeschreibung