SpaceX startet 21 Starlink-Satelliten: 13. Wiederverwendung der Falcon 9-Rakete

SpaceX bereitet sich auf seine nächste Mission vor, die am Montagmorgen auf der Vandenberg Space Force Base stattfinden soll. Der für 12:23 Uhr geplante Start umfasst eine Falcon-9-Rakete, die 21 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn befördert.

Diese Mission ist besonders bemerkenswert, da sie die 13. Wiederverwendung des Erststufen-Boosters der Falcon-9-Rakete darstellt. SpaceX hat das Konzept der Wiederverwendbarkeit in der Raumfahrt vorangetrieben und in früheren Missionen erfolgreich Booster gelandet und wiederverwendet. Diese Errungenschaft senkt die Kosten der Raumfahrt erheblich und macht sie für zukünftige Unternehmungen wirtschaftlicher.

Nach der Etappentrennung soll die Trägerrakete eine Punktlandung auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean durchführen. Angesichts der Geschwindigkeit und Flugbahn des Trägerraketen beim Abstieg aus dem Weltraum ist dies eine beeindruckende Leistung.

Ein interessanter Aspekt dieses Starts ist das Ausbleiben eines erwarteten Überschallknalls in der Region. Überschallknalle sind laute Stoßwellen, die von Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verursacht werden, die sich schneller als der Schall bewegen. SpaceX arbeitet aktiv daran, die Auswirkungen von Überschallknallen bei Landeversuchen zu reduzieren, um Störungen für Anwohner zu minimieren. Dies spiegelt ihr Engagement für gute Nachbarn in den Gemeinden wider, in denen sie tätig sind.

Im Falle unvorhergesehener Probleme stehen am Montag zwischen 1:14 und 3:46 Uhr Backup-Startmöglichkeiten zur Verfügung. Dies ermöglicht Flexibilität und stellt einen reibungslosen Ablauf der Mission sicher.

Für diejenigen, die den Start miterleben möchten, wird SpaceX einen Live-Webcast der Mission anbieten. Der Webcast wird etwa fünf Minuten vor dem Start verfügbar sein und den Zuschauern die Möglichkeit bieten, den aufregenden Moment zu erleben, wenn die Falcon-9-Rakete die Starlink-Satelliten ins All befördert.

Definitionen:

– Falcon 9-Rakete: Eine von SpaceX entwickelte zweistufige Orbitalträgerrakete, die Nutzlasten in den Weltraum transportieren soll und gelandet und wiederverwendet werden kann.

– Starlink-Satelliten: Eine von SpaceX entwickelte Konstellation kleiner Satelliten für die globale Breitband-Internetabdeckung.

Quellen:

– Originalartikel (Quellenartikel nicht verfügbar)

– SpaceX (https://www.spacex.com/)