SpaceX arbeitet mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen, um Galileo-Satelliten zu starten

Europas Weltraumambitionen sind auf ein Hindernis gestoßen, da es versucht, im Wettlauf um die Weltraumforschung mit den Vereinigten Staaten und China Schritt zu halten. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Russland im Februar 2022 kämpft Europa mit der Suche nach Alternativen zur Unterstützung seines Raumfahrtsektors. Ein jüngster Rückschlag bei der Entwicklung der Ariane-6-Rakete hat die Herausforderungen, vor denen die Europäische Weltraumorganisation (ESA) steht, noch deutlicher gemacht.

Um diese Rückschläge zu bewältigen, ist SpaceX eingesprungen, um mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammenzuarbeiten und beim Start von bis zu vier Galileo-Satelliten im nächsten Jahr zu helfen. Diese Partnerschaft, die noch von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden muss, stellt einen bedeutenden Meilenstein in Europas Weltraumbemühungen dar.

Der Navigationsdirektor der ESA, Javier Benedicto, gab bekannt, dass SpaceX zwei Starts von Falcon 9 mit jeweils zwei Galileo-Satelliten plant. Die Galileo-Konstellation, ähnlich dem Global Positioning System (GPS) der USA und Chinas Beidou, bietet wichtige Navigationsdienste rund um den Globus. Dieses Vorhaben stellt die erste Beteiligung von SpaceX am Start von EU-Satelliten mit geheimer Ausrüstung dar und ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass ein Galileo-Raumschiff von außerhalb Europas gestartet wird.

Die Zusammenarbeit zwischen SpaceX und der ESA hat auch Diskussionen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union über den Abschluss eines Abkommens zum Schutz geheimer Informationen, die über diese Satelliten übertragen werden, ausgelöst.

Europas Abhängigkeit von der inzwischen ausgemusterten Ariane-5-Rakete und der russischen Sojus für Galileo-Starts hat dazu geführt, dass der Kontinent nach alternativen Lösungen sucht. Obwohl es bei der Ariane-6-Rakete aufgrund technischer Störungen zu Verzögerungen kommt, besteht das Potenzial, künftige Galileo-Satellitenstarts zu unterstützen.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Galileo-Konstellation will Europa seine Raumfahrtkapazitäten stärken und die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Raumfahrtindustrie erhalten. Während die Weltmächte in der Weltraumforschung voranschreiten, ist Europa bestrebt, seine Hindernisse zu überwinden, um Schritt zu halten und zu den Fortschritten beizutragen, die außerhalb unseres Planeten stattfinden.

FAQ

1. Was ist der Zweck der Galileo-Konstellation?

Die Galileo-Konstellation bietet, ähnlich wie GPS, Beidou und GLONASS, globale Navigationsdienste, die es Benutzern ermöglichen, eine genaue Position und Standortinformationen in Echtzeit zu ermitteln.

2. Wer arbeitet beim Start von Galileo-Satelliten zusammen?

SpaceX hat sich mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammengetan, um bevorstehende Starts von Galileo-Satelliten durchzuführen.

3. Warum sucht Europa nach Alternativen für seinen Raumfahrtsektor?

Europa beendete im Februar 2022 seine Zusammenarbeit mit Russland im Raumfahrtsektor und verließ den Kontinent auf der Suche nach alternativen Partnerschaften und Lösungen.

4. Welche Auswirkungen hat die Zusammenarbeit zwischen SpaceX und ESA?

Die Partnerschaft bedeutet das erste Mal, dass SpaceX EU-Satelliten mit geheimer Ausrüstung startet, und das erste Mal seit 15 Jahren, dass außereuropäisches Territorium für den Start von Galileo-Raumfahrzeugen genutzt wird.

Quellen: Wall Street Journal, Europäische Weltraumorganisation