SpaceX plant Raketenstart von der Cape Canaveral Space Force Station

SpaceX wird am Freitagabend eine Falcon-9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station starten. Der Start ist für 7:56 Uhr geplant und findet am Space Launch Complex 40 statt. Die Rakete wird 22 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn befördern. Allerdings ist der Start von den Wetterbedingungen abhängig, wobei laut Prognose des 40. Space Wing die Wahrscheinlichkeit eines Wettereinflusses bei 45 % liegt.

Wenn SpaceX mit dem Start bis nach 11 Uhr wartet, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Wettereinflusses auf 15 %. Es gibt außerdem zwei Ersatzstartmöglichkeiten um 11:12 Uhr und 11:30 Uhr. Nach dem Start wird die erste Stufe der Rakete voraussichtlich auf einem Drohnenschiff im Atlantik landen.

Zusätzlich zu diesem SpaceX-Start kann die Space Coast am Samstagmorgen auch mit einem weiteren Start der United Launch Alliance rechnen. Der Start von Atlas V für das National Reconnaissance Office ist für 8:51 Uhr am Space Launch Complex 41 geplant. Diese als SILENTBARKER bekannte Mission zielt darauf ab, das Bewusstsein für den Weltraumbereich für die NRO und die US Space Force zu verbessern. Die Prognose für diesen Start weist auf eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit hin, dass das Wetter den Start beeinflussen wird.

Definitionen:

– Falcon 9: Eine von SpaceX entwickelte zweistufige wiederverwendbare Rakete für den Transport von Nutzlasten in die Erdumlaufbahn und darüber hinaus.

– Starlink: Eine Satelliten-Internetkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird.

– Niedrige Erdumlaufbahn: Die Region des Weltraums in etwa 2,000 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche, in der sich die meisten Satelliten und die Internationale Raumstation befinden.

– Drohnenschiff: Eine im Ozean stationierte Plattform, die einen Landeplatz für die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX bietet.

