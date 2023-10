SpaceX plant zwei aufeinanderfolgende Starlink-Satellitenstarts in Florida und Kalifornien

SpaceX bereitet sich auf zwei aufeinanderfolgende Starts von Starlink-Satelliten mit seiner Falcon-9-Rakete vor. Der erste Start ist für Sonntag, den 8. Oktober, vom Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien geplant. Die 21 Starlink-Satelliten werden um 12:23 Uhr PT in die erdnahe Umlaufbahn gebracht.

Der bevorstehende Start markiert den 14. Flug des Boosters der ersten Stufe, der zuvor verschiedene Missionen unterstützt hat, darunter Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B und acht Starlink-Missionen. Nach der Etappentrennung wird die erste Etappe versuchen, auf dem im Pazifischen Ozean stationierten Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ zu landen.

Die zweite Charge von Starlink-Satelliten wird dann am Montag, dem 9. Oktober, vom Space Launch Complex 40 (SLC-40) an der Cape Canaveral Space Force Station in Florida gestartet. Die geplante Startzeit ist 9:06 Uhr ET.

Ähnlich wie beim ersten Start war der Booster der ersten Stufe von Falcon 9 für den zweiten Start auf 14 früheren Missionen geflogen, darunter CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G und mPOWER-a , PSN SATRIA und fünf Starlink-Missionen. In der ersten Phase wird eine Landung auf dem im Atlantik stationierten Drohnenschiff „A Shortfall of Gravitas“ versucht.

SpaceX wird auf seiner offiziellen Website einen Live-Webcast beider Starts bereitstellen. Der Webcast beginnt etwa fünf Minuten vor dem Start.

Zusammenfassend bereitet sich SpaceX auf zwei aufeinanderfolgende Starts von Starlink-Satelliten vor, wobei der erste Start in Kalifornien und der zweite in Florida stattfindet. Diese Starts werden zum fortlaufenden Einsatz der Starlink-Satellitenkonstellation von SpaceX beitragen und eine globale Internetabdeckung ermöglichen.

Definitionen:

– Starlink: Eine Satelliten-Internetkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird und eine globale Internetabdeckung bietet.

– Falcon 9: Eine zweistufige Trägerrakete, die von SpaceX entwickelt und hergestellt wird.

– Erdnahe Umlaufbahn: Die Region des Weltraums im Umkreis von etwa 2,000 Kilometern (1,200 Meilen) von der Erdoberfläche, in der die meisten Satelliten betrieben werden.

