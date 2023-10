SpaceX stapelt Raumschiff-Prototyp vor Testflug

By

SpaceX hat die Stapelung seines neuesten Starship-Prototyps in seinem Werk in Starbase, Texas, zur Vorbereitung des zweiten Testflugs des Raumfahrzeugs abgeschlossen. Das Unternehmen teilte in den sozialen Medien Fotos des Stapelvorgangs sowie die Nachricht, dass es mit der Federal Aviation Administration (FAA) zusammenarbeitet, um eine Startlizenz zu erhalten.

Die FAA hat kürzlich ihre Untersuchung des ersten Testflugs von Starship abgeschlossen, der am 20. April stattfand. Leider traten bei der Mission Probleme auf und das Fahrzeug wurde absichtlich zerstört. Elon Musk hat jedoch erklärt, dass das neueste Starship-Fahrzeug mit erfolgreichen Testzündungen seiner Triebwerke technisch flugbereit ist. SpaceX wartet auf die Genehmigung der FAA, um mit dem Start fortzufahren.

Mit einer Höhe von fast 400 Fuß ist Starship die größte und leistungsstärkste Rakete, die jemals gebaut wurde. Sie übertrifft die Schubfähigkeit der Saturn-V-Mondrakete der NASA. Das Raumschiff besteht aus zwei Stufen – der oberen Stufe, auch Starship genannt, und dem Booster der ersten Stufe, bekannt als Super Heavy. Beide Komponenten sind so konzipiert, dass sie vollständig wiederverwendbar sind, was laut Musk ein entscheidender Faktor für eine wirtschaftliche Besiedlung des Mars ist.

Dies ist nicht das erste Mal, dass SpaceX diesen speziellen Starship-Prototyp gestapelt hat. Das Team hat erst letzten Monat eine ähnliche Operation abgeschlossen. Während das Unternehmen die Vorbereitungen für den bevorstehenden Testflug vorantreibt, arbeitet es weiterhin eng mit der FAA zusammen, um einen erfolgreichen Start sicherzustellen.

Quellen:

– Federal Aviation Administration (FAA)

– SpaceX