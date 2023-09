By

SpaceX wird seine 200. Mission mit einem zuvor geflogenen Booster starten, während es sich auf die Starlink 6-18-Mission von der Cape Canaveral Space Force Station aus vorbereitet. Die Falcon-9-Rakete soll am Samstagabend starten und 22 Starlink-Satelliten an Bord haben. Dieser Start markiert auch den 17. Flug des ersten Boosters, der voraussichtlich erfolgreich auf dem Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ im Atlantik landen wird.

Die Wetterbedingungen für den Start werden voraussichtlich günstig sein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % für gutes Wetter. Im Falle einer 24-stündigen Verzögerung lägen die Chancen auf günstiges Wetter bei 90 % und würden im Laufe des dreistündigen Startfensters allmählich auf 80 % sinken.

Im Erfolgsfall wird dieser Start die 228. erfolgreiche Erholung von SpaceX seit der ersten Landung im Dezember 2015 sein. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen: Seit Februar 2021 hat es keinen Booster der ersten Stufe verloren und 153 erfolgreiche Landungen in Folge erzielt.

Diese Mission wird auch der 266. Gesamtstart von SpaceX seit seiner ersten erfolgreichen Mission im Jahr 2008 sein. Es ist der 67. Start für SpaceX in diesem Jahr und behauptet damit seine Position als führender Akteur in der Raumfahrtindustrie. Mit einer Rekordzahl von 51 Starts von der Weltraumküste aus, die in diesem Jahr erwartet werden, war SpaceX für den Großteil davon verantwortlich und demonstrierte damit seine marktbeherrschende Stellung.

Für die Zukunft sind bei SpaceX noch viele weitere Starts von Falcon 9 geplant, darunter der nächste Start von Falcon Heavy am 5. Oktober. Diese Mission wird in Zusammenarbeit mit der NASA durchgeführt, da die Psyche-Sonde eine mehrjährige Mission zur Erforschung des metallreichen Asteroiden, auch Psyche genannt, begibt.

Während SpaceX dieses Jahr das erste Unternehmen war, das von der Weltraumküste aus startete, machte sich Relativity Space bereits im März mit seiner 3D-gedruckten Terran-1-Rakete einen Namen. Während sich die Raumfahrtindustrie weiterentwickelt, bleibt SpaceX führend in Sachen Wiederverwendbarkeit und Innovation.

Definitionen:

– Booster: Ein Raketentriebwerk, das Schub liefert, um ein Raumschiff vom Boden in den Weltraum zu befördern.

– Drohnenschiff: Ein autonomes Schiff, das zur Landung und Bergung von Raketenboostern auf See verwendet wird.

Quellen: N/A