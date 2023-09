SpaceX startet Falcon 9-Rakete mit Starlink-Satelliten

SpaceX plant, am Montag, dem 9. September, um 11:11 Uhr eine Falcon-57-Rakete von der Vandenberg Space Force Base aus zu starten. Die Rakete wird 21 Starlink-Satelliten transportieren, die Teil des Hochgeschwindigkeits-Breitband-Satelliteninternetdienstes von SpaceX sind.

Sollte sich der erste Start verzögern, hat SpaceX am Dienstag und Mittwoch Ersatzstartmöglichkeiten. Das Unternehmen beabsichtigt, die erste Boosterstufe der Rakete auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean zu landen, was der 11. Flug für diesen speziellen Booster sein wird.

Ein Live-Webcast des Starts wird etwa fünf Minuten vor dem Start auf dem SpaceX-Profil auf X (ehemals Twitter) verfügbar sein.

Starlink ist das ehrgeizige Projekt von SpaceX zur Schaffung einer globalen Satelliten-Internetkonstellation. Diese kleinen Satelliten mit einem Gewicht von jeweils etwa 260 kg werden in einer erdnahen Umlaufbahn eingesetzt, um weltweit schnelle Internetverbindungen mit geringer Latenz bereitzustellen. Mit dem Einsatz von 21 zusätzlichen Satelliten erweitert SpaceX seine Starlink-Flotte, um seinen wachsenden Breitband-Internetdienst zu verbessern.

Die wiederverwendbare Falcon-9-Raketentechnologie von SpaceX ermöglicht kostengünstige Weltraumstarts durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung der ersten Stufe der Rakete. Das Unternehmen hat bedeutende Meilensteine ​​bei der Landung und dem Wiederflug von Trägerraketen erreicht und damit das Potenzial für geringere Startkosten und eine bessere Zugänglichkeit zum Weltraum demonstriert.

Quellen: SpaceX