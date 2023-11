SpaceX bringt 23 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn: Ausbau des Internetzugangs

By

Das Weltraumforschungsunternehmen SpaceX wird heute Abend weitere 23 Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn bringen. Der Start erfolgt von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus und markiert eine weitere arbeitsreiche Zeit für das Unternehmen. Das geplante Startfenster öffnet sich um 11:01 Uhr EDT (0401 GMT am 22. November) und Sie können die Live-Übertragung auf dem Konto von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) verfolgen.

Bei Erfolg kehrt die erste Stufe der Falcon-9-Rakete zur Erde zurück und landet etwa 8.5 Minuten nach dem Start senkrecht auf dem Drohnenschiff namens „A Shortfall of Gravitas“ im Atlantik. Dieser spezielle Booster kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken, da er bereits bei 15 Starts und Landungen eingesetzt wurde. Es hat Missionen wie Starlink-Flüge sowie Astronautenmissionen für die NASA, nämlich Crew-3 und Crew-4, unterstützt.

Nach etwa 65.5 Minuten werden die 23 Starlink-Satelliten von der Oberstufe der Falcon 9 in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Dieser Einsatz wird zu den laufenden Bemühungen von SpaceX beitragen, die globale Internetabdeckung durch seine Starlink-Konstellation zu erweitern. Mit jedem Satellitenstart wächst das Netzwerk umlaufender Satelliten und verbessert so den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internetdiensten in abgelegenen und unterversorgten Gebieten.

FAQ:

F: Was ist Starlink?

A: Starlink ist eine Satellitenkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird, um eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitzustellen.

F: Wie viele Starlink-Satelliten befinden sich derzeit im Orbit?

A: Bislang hat SpaceX Tausende von Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht.

F: Wie funktioniert Starlink?

A: Starlink-Satelliten funktionieren, indem sie im Weltraum ein Mesh-Netzwerk bilden, das eine vernetzte Kommunikation zwischen den Satelliten und Bodenstationen ermöglicht, um Internetdienste bereitzustellen.

F: Warum ist der Ausbau des Internetzugangs wichtig?

A: Die Ausweitung des Internetzugangs hat enorme sozioökonomische Vorteile, ermöglicht die Konnektivität in bisher unterversorgten Gebieten und fördert Bildungs-, Wirtschafts- und Technologiechancen.

F: Wo kann ich den Start von SpaceX verfolgen?

A: Live-Übertragungen von SpaceX können auf ihrem offiziellen Twitter-Konto X angesehen werden.

Quellen:

– [Offizielle Website von SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [NASA – SpaceX Commercial Crew Program](https://www.nasa.gov/launchamerica/)