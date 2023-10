SpaceX startet 23 Starlink-Satelliten und setzt damit seine globale Expansion fort

By

SpaceX bereitet sich auf einen weiteren bahnbrechenden Start vor und bereitet sich darauf vor, 23 Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Diese für die Abendstunden des 29. Oktober geplante Mission wird der zweite Start an diesem Tag sein und das Engagement des Unternehmens für eine schnelle Erweiterung seines Netzwerks unter Beweis stellen. Im Gegensatz zu früheren Missionen wird es bei diesem Start Backup-Fenster geben, um mögliche Verzögerungen auszugleichen, wodurch die Möglichkeit für einen Start im Laufe des Abends verlängert wird.

Um dieses aufregende Ereignis live mitzuerleben, können Zuschauer den X-Account (früher bekannt als Twitter) von SpaceX nutzen, wo die Berichterstattung etwa fünf Minuten vor dem Start beginnt. Die Vorfreude und Aufregung rund um jeden Start ist spürbar, da SpaceX mit seiner bahnbrechenden Technologie und seinen ehrgeizigen Zielen weiterhin die Fantasie der Öffentlichkeit anregt.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die erste Stufe der Falcon-9-Rakete eine beeindruckende Rückkehr zur Erde hinlegen und eine vertikale Landung auf dem im Atlantik stationierten Drohnenschiff „A Shortfall of Gravitas“ durchführen. Diese erfolgreiche Landung markiert das achte Mal, dass diese spezielle erste Stufe der Falcon 9 sicher geborgen wurde.

Die Entsendung der 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn wird voraussichtlich etwa 65.5 Minuten nach dem Start erfolgen. Jede Erweiterung der Konstellation bringt SpaceX seiner Vision, eine globale Breitband-Internetabdeckung bereitzustellen, näher. Da bereits über 5,000 Starlink-Satelliten gestartet wurden, plant das Unternehmen den Einsatz von bis zu 12,000 weiteren, wobei Anträge für weitere 30,000 eingereicht werden.

Das Starlink-Projekt von SpaceX stellt einen Durchbruch in der Konnektivität dar und verspricht, Breitband-Internetdienste für Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen, auch in abgelegenen und unterversorgten Gebieten. Durch die Nutzung der Fortschritte in der Satellitentechnologie ebnet SpaceX den Weg für eine stärker vernetzte Zukunft.

FAQ

F: Was ist das Starlink-Projekt von SpaceX?

A: Starlink ist das ehrgeizige Mega-Konstellationsprojekt von SpaceX, das darauf abzielt, Kunden weltweit Breitband-Internetdienste bereitzustellen. Dabei werden Tausende von Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht, um ein globales Netzwerk aufzubauen.

F: Wie viele Starlink-Satelliten werden in der kommenden Mission gestartet?

A: SpaceX wird in der kommenden Mission 23 Starlink-Satelliten starten.

F: Wie kann ich den Start live verfolgen?

A: Zuschauer können den X-Account (früher bekannt als Twitter) von SpaceX nutzen, um die Live-Berichterstattung anzusehen. Die Berichterstattung beginnt etwa fünf Minuten vor dem Abflug.

F: Wie viele Starlink-Satelliten wurden bisher gestartet?

A: Bisher wurden über 5,000 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht.

F: Was sind die Zukunftspläne von SpaceX für Starlink?

A: SpaceX plant den Einsatz von bis zu 12,000 zusätzlichen Starlink-Satelliten, wobei Anträge für weitere 30,000 eingereicht werden, was auf eine erhebliche Erweiterung der Pipeline hindeutet.