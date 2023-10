SpaceX Falcon 9-Rakete startet 21 Starlink-Satelliten

By

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete soll 21 Starlink-Internetsatelliten von der kalifornischen Vandenberg Space Force Base in die Umlaufbahn bringen. Der Start ist heute für den frühen Morgen geplant, der Start der Rakete erfolgt um 3:47 Uhr EDT. Sollte das Timing jedoch nicht klappen, stehen drei Backup-Möglichkeiten zur Verfügung.

Der Start wird per Webcast auf X, früher bekannt als Twitter, übertragen, wobei die Berichterstattung etwa fünf Minuten vor dem Start beginnt. Wenn alles wie geplant verläuft, wird die erste Stufe der Falcon 9 sicher zur Erde zurückkehren und etwa 8.5 Minuten nach dem Start auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ landen. Die erste Stufe dieser speziellen Rakete hat bereits 16 Flüge absolviert, nur einen weniger als den Wiederverwendungsrekord von SpaceX.

Die 21 Starlink-Satelliten werden etwa 9 Minuten nach dem Start von der Oberstufe der Falcon 62.5 aus eingesetzt. Dieser Start markiert die 75. Orbitalmission für SpaceX im Jahr 2023, da das Unternehmen bis Ende des Jahres 100 Flüge und im Jahr 144 2024 Flüge anstrebt.

Das Hauptaugenmerk von SpaceX lag in diesem Jahr auf dem Aufbau der Starlink-Megakonstellation, deren Ziel es ist, eine globale Internetabdeckung bereitzustellen. Derzeit besteht Starlink aus fast 4,900 betriebsbereiten Satelliten, und diese Zahl wird in Zukunft weiter wachsen.

