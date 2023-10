Eine SpaceX Falcon 9-Rakete wird 21 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn bringen

By

SpaceX bereitet sich auf einen weiteren Raketenstart vor, diesmal um 21 Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Die Falcon 9-Rakete soll am Samstag um 3:47 Uhr EDT von der kalifornischen Vandenberg Space Force Base starten. Sollte es zu Verzögerungen kommen, stehen zwischen 4:23 Uhr EDT und 6:00 Uhr EDT Backup-Möglichkeiten zur Verfügung.

Der Start wird etwa fünf Minuten vor dem Start auf dem Konto von SpaceX auf X (früher bekannt als Twitter) gestreamt. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die erste Stufe der Falcon 9 etwa 8.5 Minuten nach dem Start zur Erde zurückkehren und auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ landen. Dies wird der 16. Flug der ersten Stufe dieser speziellen Rakete sein, nur einen Flug weniger als der Wiederverwendungsrekord des Unternehmens.

Nach etwa 62.5 Minuten werden die 21 Starlink-Satelliten von der Oberstufe der Falcon 9 aus starten. Dieser Start wird die 75. Orbitalmission von SpaceX im Jahr 2023 sein, da das Unternehmen sein Ziel von 100 Flügen bis Ende des Jahres und 144 Flügen im Jahr 2024 anstrebt.

Das Starlink-Projekt von SpaceX stand in diesem Jahr im Mittelpunkt, wobei etwa 60 % der Flüge der Erweiterung der Internet-Megakonstellation gewidmet waren. Derzeit gibt es in Starlink fast 4,900 betriebsbereite Satelliten, und diese Zahl wird in den kommenden Jahren weiter steigen.

Quelle: Beschreibung der SpaceX-Mission