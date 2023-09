SpaceX bereitet sich auf einen weiteren Starlink-Start vor

SpaceX bereitet sich auf seinen nächsten Starlink-Start von Cape Canaveral aus vor, der für Freitagabend geplant ist. Im Rahmen der Starlink 6-14-Mission wird eine Falcon 9-Rakete mit bis zu 22 Internetsatelliten vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station starten. Das primäre Startfenster ist auf 7:56 Uhr festgelegt, bei Bedarf stehen Backup-Optionen zur Verfügung.

Die Wetterbedingungen werden voraussichtlich günstig sein, wobei die Wahrscheinlichkeit guter Bedingungen zu Beginn des Fensters bei 60 % liegt und bis zum Ende auf 85 % ansteigt. Bei einer Verspätung von 24 Stunden erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 90 %. SpaceX plant, den Booster der ersten Stufe, der seinen siebten Flug absolvieren wird, auf dem Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas im Atlantik zu bergen.

Was die Startberichterstattung angeht, hat SpaceX angekündigt, Updates zu seinen privaten Starts nur über seinen offiziellen Account auf der X-Plattform (ehemals Twitter) bereitzustellen. Diese Änderung erfolgte, nachdem das Unternehmen am Sonntagabend vom Kennedy Space Center auf X, nur wenige Minuten vor dem Start, eine Startberichterstattung über seine letzte Mission angeboten hatte.

Während SpaceX weiterhin eine hohe Startrate beibehält, ist es erwähnenswert, dass dies der 47. Start von der Weltraumküste in diesem Jahr sein wird, wobei fast alle von SpaceX durchgeführt werden. Die United Launch Alliance (ULA) wird am Samstagmorgen erst zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer Atlas-V-Rakete auf einer Mission für das National Reconnaissance Office und die Space Force starten. Der andere Space Coast-Start in diesem Jahr wurde im März von Relativity Space durchgeführt.

Einschließlich der Starts von seinen Einrichtungen in Kalifornien ist SpaceX auf dem besten Weg, in diesem Jahr die Marke von 90 Starts zu erreichen. Dieser Start markiert seinen 63. Orbitalflug im Jahr 2023 und übertrifft damit bereits den bisherigen Rekord von 61 aus dem Jahr 2022. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zählung den erfolglosen Versuch seines Starship und Super Heavy vom 20. April nach seinem Teststart in Texas nicht berücksichtigt Einrichtung. SpaceX verfügt jedoch über ein weiteres gestapeltes Raumschiff, das auf die Genehmigung der Federal Aviation Administration für einen weiteren Startversuch wartet.

Definitionen:

– Falcon 9: Eine von SpaceX entwickelte und hergestellte zweistufige Trägerrakete mit mittlerem Auftrieb.

– Starlink: Das Satellitenkonstellationsprojekt von SpaceX mit dem Ziel, eine globale Breitbandabdeckung bereitzustellen.

– Drohnenschiff: Ein autonomes Schiff, das von SpaceX zur Landung und Bergung von Raketen auf See verwendet wird.

– United Launch Alliance (ULA): Ein Joint Venture zwischen Boeing und Lockheed Martin, das Weltraumstartdienste anbietet.

– Atlas V: Eine von ULA entwickelte Trägerrakete.

– National Reconnaissance Office (NRO): Eine US-Regierungsorganisation, die für die Entwicklung, den Erwerb, den Start und den Betrieb von Aufklärungssatelliten verantwortlich ist.

– Space Force: Ein Zweig der US-Streitkräfte, der für die Weltraumkriegsführung verantwortlich ist.

Quellen: Keine URLs angegeben.