Eine Falcon-9-Rakete startet 21 Starlink-Satelliten von der Vandenberg Space Force Base

Eine Falcon-9-Rakete startete am Montagabend erfolgreich von der Vandenberg Space Force Base und markierte damit den dritten Start im September. Die Rakete von SpaceX beförderte 21 Starlink-Satelliten im Rahmen der Mission des Unternehmens, globale Internetdienste bereitzustellen. SpaceX zielt darauf ab, den Internetzugang in Bereichen zu verbessern, in denen er unzuverlässig oder nicht verfügbar war.

Der Einsatz der Satelliten sollte etwa eine Stunde nach dem Start erfolgen. Der Booster der ersten Stufe der Rakete, der bereits elfmal geflogen war, landete erfolgreich auf dem im Pazifischen Ozean positionierten Drohnenschiff.

Kurz vor dem Start gab Telesat, ein kanadisches Unternehmen, eine Mehrfachstartvereinbarung mit SpaceX für Missionen von Vandenberg und Florida bekannt. Telesat hat 14 Starts der Falcon 9-Rakete gekauft, die jeweils bis zu 18 Telesat Lightspeed-Satelliten pro Start in die erdnahe Umlaufbahn befördern. Die Startkampagne von Telesat soll im Jahr 2026 beginnen, der weltweite Dienst ist für 2027 geplant.

Das Telesat Lightspeed-Netzwerk wird weltweit Hochgeschwindigkeitsdatenverbindungen, hochsichere Verbindungen und Breitbandkonnektivität mit geringer Latenz bereitstellen. Letzten Monat unterzeichnete Telesat einen Vertrag mit MDA Ltd. als Hauptauftragnehmer für Satelliten.

Dan Goldberg, Präsident und CEO von Telesat, drückte sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit und die hohe Startfrequenz von SpaceX aus und erklärte, dass sie ein großartiger Partner beim Start von Telesat Lightspeed sein werden. Gwynne Shotwell, President und Chief Operating Officer von SpaceX, zeigte sich stolz auf den Start der Telesat-Konstellation und die Erweiterung der Konnektivitätsfähigkeiten für Kunden auf der ganzen Welt.

Der Raketenstart kommt nicht nur SpaceX zugute, sondern bietet auch Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeiter und bringt Besatzungsmitglieder an die Central Coast, was die lokale Wirtschaft ankurbelt.

Zusätzlich zu diesem jüngsten Start startete Vandenberg Anfang des Monats zuvor eine Falcon 9-Rakete, die Militärsatelliten für die US Space Force Space Development Agency in die Umlaufbahn beförderte.

