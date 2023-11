SpaceX bereitet sich auf den rekordverdächtigen 80. Start des Jahres vor

SpaceX bereitet sich auf seinen historischen 80. Start des Jahres vor und bereitet sich darauf vor, die Falcon-9-Rakete ins All zu schicken. Der Start soll heute Abend von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus erfolgen. Mit dieser Mission möchte SpaceX einen Meilenstein in seinem Ziel erreichen, 100 Missionen in einem einzigen Jahr zu starten.

Diese spezielle Mission namens Starlink wird die 76. Falcon 9-Mission des Jahres und die 46. vom Space Launch Complex 40 sein. Die Falcon 9-Rakete wird 23 V2-Mini-Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn mit einer Umlaufbahn von 43 Grad befördern Neigung. Der Einsatz dieser Satelliten erfolgt etwa eine Stunde nach dem Start.

Booster 1073, die für diese Mission eingesetzte Falcon-9-Rakete, ist in der Raumfahrt kein Unbekannter. Dies wird sein elfter Flug sein und er hat bereits verschiedene Missionen abgeschlossen, darunter sechs Starlink-Missionen, zwei Starts von Kommunikationssatelliten, die Mondmission Hakuto-R und eine Nachschubmission für die Raumstation.

Im Anschluss an seine Rolle in der Mission wird Booster 1073 zur Erde zurückkehren und eine Punktlandung auf dem Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ durchführen. Dieses spezielle Drohnenschiff war vor nicht allzu langer Zeit in Port Canaveral, nachdem es nach einer Starlink-Mission mit Booster 1077 zurückgekehrt war. Das Drohnenschiff wurde schnell umgerüstet und für seine nächste Reise vorbereitet, was die Effizienz und Effektivität der Operationen von SpaceX unterstreicht.

Da nur noch wenige Monate im Jahr verbleiben, ist SpaceX entschlossen, sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, im Jahr 100 2023 Missionen zu starten. Der bevorstehende Start ist ein bedeutender Schritt in Richtung dieses Ziels. Zusätzlich zur Starlink-Mission sind für SpaceX in dieser Woche zwei weitere Starts geplant, darunter die CRS-28-Nachschubmission zur Internationalen Raumstation und die Transporter-9-Mission von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

Wenn Sie daran interessiert sind, den Start zu verfolgen, wird SpaceX die Veranstaltung kurz vor dem Start live auf seiner Website übertragen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das Ziel der kommenden Mission von SpaceX?

Das Ziel von SpaceX mit der bevorstehenden Mission, bekannt als Starlink, ist es, 23 V2-Mini-Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen.

2. Wie viele Starts hat SpaceX dieses Jahr abgeschlossen?

Mit diesem bevorstehenden Start wird SpaceX in diesem Jahr bisher 80 Starts abgeschlossen haben, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres 100 Missionen zu erreichen.

3. Welche Geschichte hat die Falcon-9-Rakete, die dieser Mission zugeordnet ist?

Die Falcon-9-Rakete mit dem Namen Booster 1073 hat bisher zehn Flüge absolviert. Es wurde für sechs Starlink-Missionen, zwei Kommunikationssatellitenstarts, die Mondmission Hakuto-R und eine Nachschubmission der Raumstation eingesetzt.

4. Was passiert, nachdem die Falcon-9-Rakete ihre Mission abgeschlossen hat?

Nach seiner Rolle in der Starlink-Mission wird Booster 1073 zur Erde zurückkehren und eine präzise Landung auf dem Drohnenschiff „Just Read the Instructions“ durchführen.

5. Wie viele weitere Starts hat SpaceX für dieses Jahr geplant?

Abgesehen von der Starlink-Mission sind für SpaceX in dieser Woche zwei weitere Starts geplant. Eine davon ist die CRS-28-Nachschubmission zur Internationalen Raumstation und die andere ist die Transporter-9-Mission von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.