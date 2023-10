SpaceX kündigt frühmorgendlichen Start der Falcon-9-Rakete an

By

SpaceX hat einen bevorstehenden Start von der Vandenberg Space Force Base angekündigt. Das Unternehmen plant den Start einer Falcon-12-Rakete vom Typ SLC-47E um 21:9 Uhr am 4. Oktober. Der Zweck dieses Starts besteht darin, 21 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen.

Für den Fall, dass der Start nicht wie geplant stattfinden kann, hat SpaceX drei Backup-Möglichkeiten zwischen 1:23 und 3 Uhr für eine Umplanung identifiziert. Darüber hinaus stehen von Samstag 11:26 Uhr bis Sonntag 2:50 Uhr sechs zusätzliche Backup-Möglichkeiten zur Verfügung.

Für Interessierte wird etwa fünf Minuten vor dem Start ein Live-Webcast von SpaceX verfügbar sein. Dadurch erhalten die Zuschauer Echtzeit-Updates und können die Mission während ihrer Entwicklung miterleben.

Es ist erwähnenswert, dass der Booster, der diese Mission unterstützen wird, bei früheren Starts 15 Mal verwendet wurde. Nach der Stufentrennung wird die erste Stufe der Rakete voraussichtlich auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean landen. Diese Wiederverwendbarkeit ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen von SpaceX, die Kosten der Weltraumforschung zu senken und sie nachhaltiger zu gestalten.

Was die lokalen Auswirkungen anbelangt, ist zu erwarten, dass bei diesem Start keine Überschallknalle zu hören sind. Das sind gute Nachrichten für die Anwohner, da Überschallknalle störend und erschreckend sein können.

Insgesamt stellt dieser frühmorgendliche Start durch SpaceX einen weiteren Schritt vorwärts in der laufenden Mission des Unternehmens dar, sein globales Satelliten-Internetnetzwerk zu entwickeln und zu erweitern.

Definitionen:

– Falcon 9-Rakete: Eine von SpaceX entwickelte zweistufige Orbitalträgerrakete. Es ist für den zuverlässigen und sicheren Transport von Satelliten und Nutzlasten ins All konzipiert.

– Starlink-Satelliten: Eine Konstellation kleiner Satelliten, die von SpaceX mit dem Ziel eingesetzt werden, eine globale Breitbandabdeckung bereitzustellen.

– Natürlich liebe ich dich immer noch Drohnenschiff: Ein autonomes Drohnenschiff, das von SpaceX zur Landung und Bergung von Raketenboostern auf See verwendet wird.

Quelle: SpaceX (keine URL angegeben)