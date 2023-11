SpaceX und NASA verzögern den Start von Dragon Cargo zur ISS um zwei weitere Tage

Neue Einblicke in die CRS-29-Mission

In einem aktuellen Update kündigten SpaceX und NASA eine zweitägige Verzögerung für den nächsten Dragon-Frachtstart zur Internationalen Raumstation (ISS) an. Der ursprünglich für den 5. November geplante Start wurde auf den 9. November verschoben, wobei die Raumsonde Dragon voraussichtlich am 11. November auf der ISS eintreffen wird. Die Verzögerung ist auf ein Problem mit einem der Draco-Triebwerke des Drachen zurückzuführen, insbesondere auf ein Austreten von NTO (Stickstofftetroxid-Oxidationsmittel) in einem Triebwerksventil.

NASA-Beamte gaben an, dass das Leck den Austausch des Triebwerks erforderlich machte, was zu einer Unterbrechung des Treibstoffladevorgangs führte. SpaceX führte in Zusammenarbeit mit der NASA eine gründliche Inspektion des Ventils und der zugehörigen Daten durch und entschied sich schließlich für den Austausch des Triebwerks. Das gemeinsame Team führte außerdem zusätzliche Systemprüfungen und Datenüberprüfungen durch, bevor es den neuen Starttermin bestätigte.

Die Raumsonde Dragon, Teil der CRS-29-Mission, wird etwa 6,500 Pfund (2,950 Kilogramm) an Vorräten und wissenschaftlicher Hardware zur ISS transportieren. Bemerkenswert unter der Ladung ist ein Zwei-Wege-Laser-Array, das Hochgeschwindigkeitskommunikation in einer erdnahen Umlaufbahn testen wird. Diese Technologie hat das Potenzial, die Kommunikationsfähigkeiten zwischen der ISS und der Erde erheblich zu verbessern.

Ein weiteres interessantes Experiment, das in der Nutzlast enthalten ist, ist eine von der NASA konzipierte Untersuchung, die darauf abzielt, Störungen in der Erdatmosphäre zu untersuchen. Die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten werden zu einem besseren Verständnis der atmosphärischen Bedingungen und ihrer Auswirkungen auf verschiedene Phänomene auf der Erde beitragen.

Darüber hinaus hat die Europäische Weltraumorganisation eine Untersuchung zur Verbesserung der Wasserrückgewinnung auf der ISS durchgeführt. Diese Forschung könnte zu Fortschritten bei der nachhaltigen Ressourcennutzung bei Weltraummissionen führen.

Mit seiner Fähigkeit, Fracht zur ISS zu befördern und Ausrüstung zur Erde zurückzubringen, spielt die Raumsonde Dragon eine entscheidende Rolle bei der Versorgung des umlaufenden Labors. Im Gegensatz zu anderen Frachtraumfahrzeugen wie dem Cygnus-Raumschiff von Northrop Grumman und dem russischen Progress-Raumschiff ist Dragon wiederverwendbar und bietet einen nachhaltigeren Ansatz für Weltraummissionen.

Die Verzögerung ist zwar enttäuschend, zeigt aber die Sorgfalt und das Engagement von SpaceX und der NASA, sicherzustellen, dass alle notwendigen Tests und Inspektionen durchgeführt werden, um eine erfolgreiche Mission zu gewährleisten. Durch die Lösung des identifizierten Problems und die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen legt das gemeinsame Team weiterhin Wert auf Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Weltraumforschung.

