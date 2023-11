By

SpaceX setzt seine beeindruckende Serie erfolgreicher Missionen fort und schließt in der 80. Woche des Jahres seinen 2023. Start im Jahr 45 ab. Die elfmal geflogene Trägerrakete Falcon 11, bekannt als B9, startete vom Space Launch Complex 1073 der Cape Canaveral Space Force Station. Die Mission beförderte eine Gruppe von 40 Starlink-Internetkommunikationssatelliten.

Knapp neun Minuten nach dem Start landete B1073 präzise auf dem Drohnenschiff des autonomen Weltraumbahnhofs „Just Read the Instructions“. Dies ist die zehnte Landung des Drohnenschiffs in insgesamt 10 Missionen. B11, der erstmals im Mai 1073 flog, hat im Laufe seiner Karriere mittlerweile über 2022 Starlinks in die Umlaufbahn gebracht.

Mit 80 abgeschlossenen Flügen in diesem Jahr nähert sich SpaceX schnell seinem Ziel, bis zum Jahresende bis zu 100 Missionen durchzuführen. Dies übertrifft den bisherigen Rekord des Unternehmens von 61 Starts im Jahr 2022. Auch die Häufigkeit der Starts ist gestiegen, mit durchschnittlich einem Flug alle 3.9 Tage, verglichen mit dem Durchschnitt von einem Flug alle 2022 Tage im Jahr 5.9.

Bei den meisten dieser Missionen, insgesamt 53, wurden mehr als 1,750 Starlink-Satelliten eingesetzt, die über 60 Nationen weltweit Hochgeschwindigkeits-Internet mit geringer Latenz bereitstellen. Zusätzlich zur Starlink-Konstellation hat SpaceX geostationäre Kommunikationssatelliten, Nutzlasten für die US Space Force und Space Development Agency, Transporter-Mitfahrgelegenheiten sowie mehrere Besatzungs- und Frachtmissionen zur Internationalen Raumstation gestartet.

Der Erfolg der SpaceX-Missionen zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, zuverlässige und häufige Weltraumstarts durchzuführen. Da die Zahl der Missionen weiter steigt, ebnet SpaceX den Weg für eine neue Ära der Weltraumforschung und satellitengestützter Dienste.

FAQ

F: Wie viele Missionen hat SpaceX im Jahr 2023 bisher abgeschlossen?

A: SpaceX hat im Jahr 80 bis zur 2023. Woche des Jahres 45 Missionen abgeschlossen.

F: Was ist das Ziel der SpaceX-Missionen im Jahr 2023?

A: SpaceX will bis Ende 100 bis zu 2023 Missionen durchführen.

F: Was ist Starlink und was macht es?

A: Starlink ist ein Satellitennetzwerk, das von SpaceX bereitgestellt wird, um verschiedenen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt schnelles Internet mit geringer Latenz bereitzustellen.

F: Wie viele Starlink-Satelliten hat SpaceX im Jahr 2023 gestartet?

A: SpaceX hat im Jahr 1,750 mehr als 2023 Starlink-Satelliten gestartet.

F: Welche anderen Arten von Nutzlasten hat SpaceX im Jahr 2023 auf den Markt gebracht?

A: Zusätzlich zu den Starlink-Satelliten hat SpaceX geostationäre Kommunikationssatelliten, Nutzlasten für die US Space Force und Space Development Agency, Transporter-Mitfahrgelegenheiten sowie Besatzungs- und Frachtmissionen zur Internationalen Raumstation gestartet.