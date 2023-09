SpaceX startet 22 Satelliten, während die FAA eine neue Regel zur Reduzierung von Weltraumschrott vorschlägt

By

SpaceX gelang kürzlich ein erfolgreicher Start seiner Starlink-„Konstellation“ mit der Entsendung von 22 Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn. Der Start erfolgte auf der Cape Canaveral Space Force Station in Florida mit einer Falcon-9-Rakete. Bemerkenswert ist, dass die erste Trägerrakete der Rakete erfolgreich auf einem Lastkahn im Meer gelandet ist, was das Engagement von SpaceX für die Wiederverwendbarkeit unterstreicht.

Dieser Erfolg erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Federal Aviation Administration (FAA) eine neue Regelung vorgeschlagen hat, um das Problem des durch kommerzielle Flüge verursachten Weltraummülls anzugehen. Die FAA ist sich der Bedeutung des Umgangs mit Trümmern bewusst, um mögliche Kollisionen mit Raumfahrzeugen zu verhindern und eine nachhaltige Weltraumumgebung aufrechtzuerhalten.

Die vorgeschlagene Regelung sieht fünf Möglichkeiten für Unternehmen wie SpaceX vor, die Oberstufen ihrer Raketen zu entsorgen. Zu diesen Optionen gehören der kontrollierte Eintritt, die Neupositionierung in eine weniger überfüllte Lager- oder Friedhofsumlaufbahn, die Erdumlaufbahn, die aktive Trümmerbeseitigung innerhalb von fünf Jahren oder die unkontrollierte atmosphärische Entsorgung.

Die von der FAA vorgeschlagene Regelung steht im Einklang mit den Praktiken der US-Regierung zur Eindämmung von Trümmern in der Umlaufbahn. Ziel ist es, die mit dem unkontrollierten Wiedereintritt in die oberen Stufen verbundenen Risiken zu mindern und eine sicherere Weltraumumgebung für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Nach Angaben der FAA gibt es derzeit über 23,000 orbitale Objekte, die größer als zehn Zoll sind. Letztes Jahr wurde die Bedeutung des Trümmermanagements deutlich, als die australische Weltraumbehörde Weltraummüll von SpaceX in den Snowy Mountains entdeckte. Darüber hinaus führte eine unbemannte Raketenexplosion dazu, dass Trümmer auf Port Isabel, eine nahegelegene Stadt, fielen.

Die vorgeschlagene Regelung wird nach ihrer Veröffentlichung im Bundesregister einer 90-tägigen öffentlichen Kommentierungsfrist unterliegen. In diesem Zeitraum können Rückmeldungen und Beiträge verschiedener Interessengruppen eingeholt werden, um sicherzustellen, dass bei der Ausarbeitung der endgültigen Regelung zum Umgang mit Weltraummüll alle Perspektiven berücksichtigt werden.

Quellen:

– UPI

- Der Wächter

Definitionen:

– SpaceX: Ein privater Luft- und Raumfahrthersteller und Raumtransportunternehmen, gegründet von Elon Musk.

– Falcon 9: Eine zweistufige wiederverwendbare Rakete, die von SpaceX entwickelt wurde, um Nutzlasten ins All zu befördern.

– Erdnahe Umlaufbahn: Die Region des Weltraums innerhalb von etwa 2,000 Kilometern über der Erdoberfläche, die häufig für den Einsatz von Satelliten und die Erforschung des Weltraums genutzt wird.