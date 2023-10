SpaceX startet neue Charge von Starlink-Satelliten

SpaceX hat am Donnerstag, dem 5. Oktober, erfolgreich eine neue Charge von Starlink-Internetsatelliten in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Die Falcon-9-Rakete beförderte 22 Starlink-Satelliten und startete vom Space Launch Complex 40 (SLC-40) an der Cape Canaveral Space Force Station in Florida . Dies war der achte Flug der ersten Boosterstufe von Falcon 9 zur Unterstützung dieser Mission.

Die erste Stufe der Rakete, die zuvor verschiedene Missionen gestartet hatte, darunter CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e und vier Starlink-Missionen, landete nach der Stufentrennung erfolgreich auf dem im Atlantik stationierten Drohnenschiff „Just Read the Instructions“.

Starlink ist eine Konstellation fortschrittlicher Satelliten, die in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde operieren. Ziel ist es, unterversorgten und abgelegenen Gebieten auf der ganzen Welt einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang mit geringer Latenz bereitzustellen, einschließlich Regionen ohne zuverlässige Internet-Infrastruktur, wie etwa ländliche und abgelegene Gebiete.

Dieser Start trägt zur wachsenden Starlink-Konstellation bei, die bereits aus Tausenden von Satelliten besteht. Ziel ist es, eine globale Abdeckung bereitzustellen und die Internetkonnektivität für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. SpaceX startet weiterhin weitere Satelliten, um die Abdeckung zu erweitern und die Leistung des Starlink-Netzwerks zu verbessern.

Mit dem erfolgreichen Einsatz dieser 22 neuen Satelliten kommt SpaceX seinem Ziel näher, Menschen in den entlegensten Winkeln der Welt einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bereitzustellen. Das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Satelliten-Internetbranche entwickelt, indem es die Konnektivitätsoptionen revolutioniert und die digitale Kluft überbrückt.

Quellen:

– SpaceX (keine URL angegeben)

– Definitionen: Starlink – eine große Konstellation hochentwickelter Satelliten, die in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde operieren, um unterversorgten und abgelegenen Gebieten schnellen Internetzugang mit geringer Latenz bereitzustellen.