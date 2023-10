SpaceX stellt mit dem 39. Start des Jahres einen Rekord auf

By

SpaceX erreichte am Freitagabend einen weiteren Meilenstein, als es 22 Starlink-Satelliten erfolgreich von der Canaveral Space Force Station in Florida in die untere Erdumlaufbahn startete. Dieser Start, der im Space Launch Complex 40 stattfand, war der 39. Start einer SpaceX Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral im Jahr 2021 und stellte einen neuen Rekord für das Unternehmen auf.

Die erste Stufe der Falcon-9-Rakete, die zuvor in zehn Missionen eingesetzt worden war, kehrte etwa acht Minuten nach dem Start sicher zur Erde zurück. Diese erfolgreiche Bergung unterstreicht das Engagement von SpaceX für wiederverwendbare Raketentechnologie und senkt die Kosten von Weltraummissionen erheblich.

Die 22 Starlink-Satelliten wurden etwa 65 Minuten nach dem Start in die Umlaufbahn gebracht. Diese Satelliten sind Teil des ehrgeizigen Plans von SpaceX, Megakonstellationen zu schaffen, die entlegene Gebiete auf der ganzen Welt mit Internetdiensten versorgen sollen. Derzeit verfügt SpaceX über 4,800 betriebsbereite Satelliten und das Unternehmen hat die Genehmigung für insgesamt 12,000 Satelliten erhalten.

Mit diesem Start hat SpaceX auch seine 69. Orbitalmission an allen seinen Startplätzen abgeschlossen und damit die Kompetenz und Leistungsfähigkeit des Unternehmens in der Raumfahrtindustrie weiter unter Beweis gestellt.

SpaceX verschiebt weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und -technologie durch häufige Starts und innovative Praktiken. Das Engagement des Unternehmens für Wiederverwendbarkeit und den Ausbau der globalen Konnektivität gestaltet die Zukunft der Raumfahrt und Kommunikation neu.

