SpaceX startet heute Abend die Starlink 6-14-Mission

SpaceX bereitet sich heute auf einen weiteren Start seiner Starlink-Internetsatelliten vor. Der Start der Falcon 9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station ist für 7:56 Uhr EDT geplant. Obwohl zunächst mit unsicheren Wetterbedingungen zu rechnen ist, wird erwartet, dass sie sich im Laufe der Nacht verbessern. Der Livestream von SpaceX wird etwa fünf Minuten vor dem Start online verfügbar sein.

Dies wird der siebte Flug der ersten Boosterstufe der Falcon 9 sein und der 47. Start an der Weltraumküste in diesem Jahr. Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Booster der ersten Stufe etwa acht Minuten nach dem Start versuchen, auf einem Drohnenschiff im Meer zu landen. Die Mission Starlink 6-14 wird weitere Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn bringen.

Die Wettervorhersage für das Startfenster zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für günstige Bedingungen zu Beginn, die sich bis zum Ende auf 85 % verbessern. Die Bergungsbedingungen für die Landung der ersten Boosterstufe auf See gelten als „geringes Risiko“. Die Backup-Startmöglichkeiten stehen bei Bedarf am Samstag zur Verfügung.

Nach dem heutigen Start ist der nächste Start von der Weltraumküste Floridas für Samstagmorgen geplant. Die United Launch Alliance strebt den Start einer Atlas-V-Rakete vom Startkomplex 8 um 51:41 Uhr EDT an. Die NROL-107-Mission ist eine Zusammenarbeit zwischen der Space Force und dem National Reconnaissance Office und wird Nutzlasten in eine geosynchrone Umlaufbahn bringen.

Bleiben Sie dran für weitere Updates zu den Starlink-Missionen von SpaceX und anderen Starts von der Cape Canaveral Space Force Station in den kommenden Wochen.

