SpaceX startet Falcon 9-Rakete mit Starlink-Satelliten

SpaceX startete erfolgreich eine Falcon 9-Rakete vom Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station. Dieser Start markierte den 55. Start des Unternehmens in diesem Jahr. Die Rakete trug eine Nutzlast von 22 Starlink-Internetsatelliten. Der Booster der ersten Stufe der Falcon 9 sollte etwa 8½ Minuten nach dem Start auf einem Drohnenschiff im Meer landen.

Das 45. Wettergeschwader der Space Force prognostizierte eine Wahrscheinlichkeit von 80 % für günstiges Startwetter, wobei die Hauptsorge eine mögliche dicke Wolkenschicht aufgrund einer Kaltfront war. Allerdings waren bei dieser Mission keine lokalen Überschallknalle zu erwarten. Die Startzeit war auf 9:06 Uhr EDT festgelegt, wobei Backup-Startmöglichkeiten bis 12:29 Uhr EDT verfügbar waren.

SpaceX hat den Termin für die nächste Starlink-Mission von der Cape Canaveral Space Force Station noch nicht bekannt gegeben. Sie bereiten sich jedoch auf den bevorstehenden Start der NASA-Raumsonde Psyche an Bord einer Falcon Heavy-Rakete mit drei Kernen vom Kennedy Space Center vor. Die Raumsonde Psyche wird sich auf eine fast sechsjährige Reise begeben, um den metallischen Asteroiden Psyche zu untersuchen, der die Sonne im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter umkreist.

SpaceX verschiebt weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung und der Satellitentechnologie. Mit jedem erfolgreichen Start erweitern sie ihre Starlink-Internetkonstellation und bringen uns einer Zukunft globaler Konnektivität näher. Seien Sie gespannt auf weitere spannende Starts und Entdeckungen von SpaceX.

Definitionen:

– Falcon 9: Eine von SpaceX entwickelte zweistufige wiederverwendbare Rakete für den Transport von Nutzlasten ins All.

– Starlink: Eine Satelliten-Internetkonstellation, die von SpaceX aufgebaut wird, um eine globale Internetabdeckung bereitzustellen.

– Launch Complex 40: Ein Startplatz an der Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

– Drohnenschiff: Ein autonomes Seeschiff, das von SpaceX zur Landung und Bergung von Raketenboostern auf See eingesetzt wird.

